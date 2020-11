Brexit : Von der Leyen et Johnson pointent de "grandes divergences", reprise des négociations lundi

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont fait état samedi, à l’issue d’un entretien, d’importantes "divergences" pour parvenir à un accord sur la relation post-Brexit, avant une reprise des négociations lundi à Londres.

Cet appel téléphonique, le troisième entre les deux dirigeants en un peu plus d’un mois, était destiné à dresser "l’état des lieux" des pourparlers entre Londres et Bruxelles, après deux semaines de discussions intensives qui n’ont pas permis de se rapprocher d’un accord, renforçant la menace d’un "no deal".

"Quelques avancées ont été faites, mais de grandes divergences subsistent", notamment sur la pêche et les garanties que réclame l’UE en matière de concurrence, a souligné Mme von der Leyen sur Twitter.

"Nos équipes continueront de travailler d’arrache-pied la semaine prochaine et nous resteront en étroite communication dans les prochains jours", a-t-elle ajouté.

►►► À lire aussi : Brexit : selon le National Audit Office britannique, le pays serait mal préparé pour le 1er janvier

Constat similaire du côté de Downing Street : "D’importantes divergences subsistent dans un certain nombre de dossiers, y compris la pêche et le soi-disant cadre non faussé de concurrence", a souligné un porte-parole dans un communiqué distinct.

Les deux dirigeants "ont accepté de rester personnellement en contact" et "se sont entendus pour que les équipes de négociateurs continuent leurs pourparlers la semaine prochaine à Londres, à compter de lundi", précise-t-il.