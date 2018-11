Brexit: une solution trouvée pour éviter une "frontière dure" entre l'Irlande et l'Irlande du Nord

Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, a présenté les grandes lignes du projet d'accord conclu entre le Royaume-uni et l'Union européenne, juste après que Theresa May ait annoncé que son gouvernement approuvait le document définissant les conditions du départ du Royaume-Uni de l'UE.

Il a affirmé qu'une solution a été trouvée afin d'éviter "une frontière dure" entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

"Une étape décisive"

"C'est le résultat de négociations très intensives, commencées il y a 17 mois", a commencé Michel Barnier, en remerciant les deux équipes, britanniques et européennes, pour le travail fourni. "Ceci est une étape déterminantes pour conclure les négociations."

En brandissant le document de plusieurs centaines de pages, le négociateur a précisé que le projet d'accord faisait "185 articles, 3 protocoles et plusieurs annexes. Il s'agit d'un document précis et détaillé, conçu pour apporter de la sécurité juridique pour toutes les personnes et les sujets dont nous devons gérer les conséquences du Brexit."