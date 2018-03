Brexit: une nouvelle campagne pro-UE lancée au Royaume-Uni

L'organisation britannique pro-UE Best for Britain a lancé mercredi une campagne d'affichage nationale au Royaume-Uni afin de tenter d'obtenir un deuxième référendum sur le Brexit, un an avant la sortie du pays de l'Union européenne.

Cette campagne prévoit le déploiement d'affiches dans les rues mais aussi des messages dans les journaux et sur internet, visant tant les partisans que les opposants du Brexit.

Des affiches ont été déployées cette semaine à Londres (Leicester Square, Westfield Stratford et Canary Wharf) mais aussi à Birmingham, Manchester et Liverpool. "Quand saurons-nous ce pour quoi nous avons voté? Nous méritons tous d'avoir le dernier mot sur l'accord sur le Brexit", interrogent-elles.

Des pages de pub seront également publiées dans des quotidiens comme The Evening Standard et The Guardian.

"La campagne vise à impliquer le public dans la campagne appelant à un nouveau vote sur le Brexit", a indiqué Best for Britain dans un communiqué.

Les électeurs sont "profondément et de plus en plus frustrés de ne pas savoir ce que signifie le Brexit", explique Mark Malloch-Brown, le président du groupe qui a obtenu un don d'au moins 400.000 livres du milliardaire américain George Soros.

Plusieurs initiatives pro-UE ont vu le jour récemment au Royaume-Uni en s'appuyant sur les incertitudes du Brexit pour tenter d'inverser le processus de sortie du giron européen, prévu le 29 mars 2019.

Début février, les mouvements anti-Brexit avaient lancé une plateforme commune, la Grassroots Coordinating Group (GCG), pour coordonner leurs efforts afin de peser sur les négociations avec Bruxelles, voire tenter d'obtenir un nouveau vote.

Andrew Adonis, un membre travailliste de la Chambre des Lords, a lancé sa propre campagne aux côtés d'un groupe de jeunes souhaitant stopper démocratiquement le Brexit, "Our Future, Our Choice".