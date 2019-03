Brexit: Theresa May présentera pour la troisième fois l'accord de divorce avec l'UE aux députés vendredi

Le gouvernement britannique présentera vendredi l'accord de divorce qu'il a conclu avec l'Union Européenne pour la troisième fois aux députés, a annoncé jeudi la ministre des Relations avec le Parlement, Andrea Leadsom.

"Une motion sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sera présentée vendredi", a-t-elle déclaré devant les députés, qui ont rejeté massivement ce texte par deux fois déjà, en janvier et mi-mars.

Une validation nécessaire

La Première ministre Theresa May a mis sa démission dans la balance pour convaincre les députés, notamment ceux de son Parti conservateur, d'adopter cet accord, assurant qu'elle quitterait le pouvoir s'ils le votaient. Reste à savoir si le président de la Chambre des communes, le speaker John Bercow, va accepter la tenue d'un troisième vote après l'avoir rejeté la semaine dernière au motif que le Parlement ne peut pas réexaminer un texte inchangé au cours de la même session parlementaire.

►►► À lire aussi : Les différents scénarios après les votes négatifs des députés britanniques

"Nous reconnaissons que toute motion présentée demain (vendredi, NDLR) devra être conforme aux décisions du speaker et que la discussion se poursuit", a ajouté Andrea Leadsom. Arguant d'une convention parlementaire remontant au XVIIe siècle et qui n'avait plus été utilisée depuis 1912, le speaker avait décidé que le Traité de retrait de l'UE ne pourrait être réexaminé à moins d'y apporter un changement "substantiel".

Dans la foulée du refus de John Bercow, Theresa May avait réclamé aux dirigeants de l'UE un court report du Brexit, prévu initialement le 29 mars, ce qu'ils lui ont accordé sous condition : soit son accord est adopté cette semaine et le Royaume-Uni quittera l'UE le 22 mai, soit l'accord est rejeté, et Londres aura jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative.