Brexit: Theresa May parviendra-t-elle a faire approuver son projet par les députés?

C’est de nouveau une semaine de tous les dangers qui débute ce lundi pour Theresa May. Le parlement britannique s’apprête à voter le plan du gouvernement pour le Brexit. Ce vote avait été repoussé en décembre par la Première ministre qui avait eu peur de le voir rejeté. Un mois plus tard, la situation n’a pas franchement évolué.

Les garanties obtenues par la Première ministre auprès de ses partenaires européens ne semblent pas avoir convaincu les députés britanniques. Le point de friction principal porte toujours sur la question de la frontière irlandaise. Theresa May a rencontré des conservateurs qui s’opposent à son plan ainsi que des élus du Labour pour les convaincre de la soutenir mais aucun commentateur britannique ne s’attend à ce que le projet soit voté.

Reculer la date du Brexit?

Si ce plan est effectivement rejeté, Theresa May aura trois jours pour présenter une alternative. Afin d’éviter une sortie de l’Union européenne sans accord, il est possible qu’elle retourne à Bruxelles pour tenter une nouvelle négociation ou qu’elle demande une extension de l’article 50, ce qui aurait pour effet de reculer la date du Brexit. Du côté de l’opposition, Jeremy Corbyn, le leader du Labour, risque pour sa part de déclencher un vote de défiance si le plan de Theresa May était rejeté, ce qui pourrait aboutir à une élection générale.

Ce vote sur le Brexit est prévu mardi au parlement.