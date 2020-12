Brexit: "Soit on considère le parlement européen comme un vrai organe démocratique, soit on fait carpette!"

Brexit, crise sanitaire, plan de relance, green deal: l’année 2020 a placé l’Union Européenne face à des défis majeurs, loin d’être surmontés. Pour en parler sur le plateau de CQFD, deux invités: Philippe Lamberts, eurodéputé écologiste, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen et Marie Arena, eurodéputée socialiste.

Deal or no deal?

Bientôt un an que le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne, le 31 janvier 2020, avec une période de transition - jusqu'au 31 décembre de cette année - pour finaliser un "accord post-Brexit" qui doit encadrer la relation future entre les deux parties. A deux semaines de l'échéance, toujours pas de fumée blanche.

"On ne sait pas, tout dépend du calcul que Boris Johnson fera", commente Philippe Lamberts, "il a pendant des mois promis aux Britanniques qu'ils pourraient avoir le beurre et l'argent du beurre, et forcément, il arrive maintenant au moment où il va devoir choisir entre les deux [...] L'Union Européenne, elle, ne va pas transiger sur les règles de concurrence, autrement dit on ne veut pas exposer les producteurs européens à une concurrence déloyale venue du Royaume-Uni, là-dessus on ne va pas lâcher".

On ne peut pas accepter un accord sans avoir lu les termes de l'accord...

Le Parlement européen considère ce dimanche minuit comme une échéance. Quid si l'accord arrive lundi? "C'est une responsabilité importante", répond Marie Arena, "le Parlement ne peut pas apparaître comme celui qui fait tout échouer [...] Mais on ne peut pas accepter un accord sans avoir lu les termes de l'accord [...] Moi je m'oppose à ce qu'il y ait une entrée en vigueur provisoire de cet accord car il y a cette possibilité mais ce sont les Etats Membres qui le décident. Il faut voir quelles sont les possibilités pour accepter politiquement un deal qui permettrait d'être ratifié un peu plus tard".

"Là-dessus, nous sommes opposés", poursuit Philippe Lamberts, "nous, nous refusons le principe même d'une ratification avant le 31 décembre, c'est un texte dont nous n'avons pas vu la première virgule et qui est d'une importance cruciale pour l'avenir de l'UE [...] Rien n'empêche les deux parties de conclure un traité d'un seul article qui prolonge les conditions prévalant au 31 décembre pour X semaines, le temps de la ratification pour les parlements respectifs. C'est une question de volonté politique. Ou bien on considère le parlement comme un organe démocratique digne de ce nom, ou bien nous faisons carpette!".