Brexit: selon Boris Johnson, il est "très très probable" que les négociations échouent

A l'issue d'un dîner mercredi à Bruxelles pour tenter de débloquer l'impasse, la présidente de la Commission et Boris Johnson ont constaté l'ampleur des divergences qui subsistent et se sont donné jusqu'à dimanche pour trancher sur "l'avenir" des pourparlers.

Même pessimisme chez Ursula von der Leyen, qui a déclaré que les espoirs d'un accord étaient "faibles", ont confié à l'AFP plusieurs participants. L'Allemagne, qui assure la présidence tournante de l'UE, et Dublin, en première ligne sur le front du Brexit, jugent qu'un accord reste "possible".

Sauf rebondissement majeur d'ici à dimanche, échéance fixée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson, les échanges de part et d'autre de la Manche risquent de se faire selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas.

Selon un haut responsable européen, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont refusé de s'entretenir séparément avec Boris Johnson avant un échange téléphonique lundi dernier entre le Britannique et Ursula von der Leyen. "Nous parlons d'une seule voix", a insisté ce responsable.

L'UE a toutefois déjà prévu des mesures d'urgence en cas de "no deal". Elles visent à maintenir une connectivité dans le transport routier et aérien pendant six mois, à condition que Londres fasse de même, et à garantir l'accès réciproque aux eaux des deux parties pour les bateaux de pêche en 2021.