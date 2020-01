Brexit : "Quels que soient les obstacles, nous allons réussir", assure Boris Johnson

Le Brexit sera "un succès retentissant", "quels que soient les obstacles", a affirmé le Premier ministre britannique Boris Johnson vendredi, dans un discours à la nation prononcé une heure avant la sortie de l'Union européenne. Le Brexit "n'est pas la fin mais le début" d'un "nouvel acte de notre grand drame national", a-t-il proclamé.

"Quels que soient les obstacles sur le chemin, je sais que nous réussirons", a-t-il dit, assurant que le Brexit serait "un succès retentissant", alors que son pays s'apprête à ouvrir de difficiles négociations avec l'UE sur leur future relation commerciale.

"La chose la plus importante à dire ce soir, c'est que ce n'est pas la fin, mais le début, le moment où l'aube pointe et le rideau se lève sur un nouvel acte de notre grand drame national", a-t-il ajouté, lyrique, alors que le pays quitte l'UE à 23H00 locales et GMT, après plus de trois ans de déchirements et trois reports de l'échéance.