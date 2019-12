Brexit: que va-t-il se passer le 31 janvier ?

C’était la promesse de campagne de Boris Johnson lors de ces élections législatives: "Get the Brexit done". Le Premier ministre conservateur, grand gagnant du scrutin, peut maintenant honorer son engagement. "Je vais mettre fin à ces absurdités et nous allons réaliser le Brexit à temps d’ici au 31 janvier", a déclaré le dirigeant conservateur devant ses partisans.

Sa victoire écrasante aux législatives montre, selon lui, la "décision irréfutable, irrésistible et incontestable" des Britanniques de tourner définitivement le dos à l’Union européenne après 47 ans d’un mariage houleux.

Vote au Parlement britannique

Les résultats quasi définitifs publiés ce vendredi donnent aux conservateurs une majorité de 364 sièges sur 650 à la Chambres des communes, contre 317 remportés en 2017. Une majorité qui devrait permettre au premier ministre, Boris Johnson, de faire adopter son projet d’accord sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE négocié avec les Européens en octobre dernier.

►►► À lire aussi : Réactions internationales face aux résultats des élections britanniques

Les nouveaux députés siégeront dès mardi 17 décembre. Le premier ministre leur présentera son calendrier législatif par le biais du traditionnel discours de la reine le jeudi 19 décembre. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé ce vendredi " à une ratification rapide par le parlement britannique" de l’accord de sortie négocié entre Londres et l'UE.

31 janvier: début de la période de transition

Si l’accord de divorce est validé par la Chambre des Communes dans les semaines qui viennent, le Royaume-Uni devient un ne participera à la vie des institutions européennes et à la prise de décision au sein de celles-ci. "il continue a suivre la législation européenne. le temps qu'on trouve. "

Toutefois, le traité sur le retrait du Royaume-Uni prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020, pendant laquelle les Britanniques continueront d’appliquer les règles européennes et d’en bénéficier. Durant cette année, le Royaume-Uni et les Européens entameront la deuxième phase des négociations. Elle portera sur les relations commerciales qui les uniront. La plupart des experts doutent que ce délai soit suffisant pour négocier cette future relation.