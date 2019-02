Brexit: où en sommes-nous à 30 jours de la date fatidique? Revoyez notre Facebook Live

Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, voté il y a près de 3 ans par référendum, est devenu un casse-tête. Il est prévu comme le souhaitait Londres pour le 29 mars prochain, mais cette échéance semble de moins tenable. En tout cas pour un départ avec un accord. Le spectre du "no deal" a conduit la Première ministre Theresa May à envisager un report, limité dans le temps, c'est à dire à la fin juin pour éviter que l'organisation d'élections européennes en Grande-Bretagne.

C'est un changement de stratégie car le "no deal" ne passe pas même dans le propre camp de Theresa May, où des ministres menacent de démissionner. Elle laisse donc le choix au Parlement s'il rejette à nouveau l'accord de divorce qu'elle tente de rénégocier avec les Européens. Soit accepter un "no deal", soit voter un report du Brexit.

La Première ministre britannique va d'abord soumettre au vote du Parlement, le 12 mars au plus tard, la version modifiée de l'accord de divorce qu'elle aura pu obtenir de Bruxelles, dont la première mouture avait été massivement rejetée par les députés en janvier. Si cette nouvelle version est également recalée, elle leur demandera le 13 mars s'ils veulent sortir de l'UE sans accord. S'il refusent, elle leur soumettra le 14 mars une proposition de report "limité" du Brexit, idée à laquelle elle s'est pourtant toujours déclarée opposée.

