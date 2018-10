Brexit: nouvelle mobilisation pour un référendum

Les opposants au Brexit sont une nouvelle fois descendus dans les rues de Londres ce samedi. Quelque 150 cars avaient été affrétés pour l’occasion à l’appel de l’organisation militante "People’s vote". Ses membres espèrent bien réaliser "la plus grande" et "la plus bruyante" manifestation jamais organisée en faveur d’un tel scrutin.

Peu de chance d’être entendu

Malgré le soutien de l’ancien premier ministre Tony Blair, les opposants au Brexit ont peu de chance d’être entendus. Comme l’a déclaré Theresa May, l’actuelle cheffe du gouvernement : "Il n’y aura pas de second référendum. Les gens ont voté".

Un vote le 23 juin 2016 dans lequel 52% des électeurs se sont prononcés en faveur de la sortie de l’Union européenne.

Pour les organisateurs, à quelques mois du Brexit (prévu le 29 mars 2019), les négociations entre Londres et Bruxelles bloquent toujours, en particulier sur la question de la frontière avec l’Irlande et sur la façon dont le Royaume-Uni quittera l’UE.

La dernière mobilisation du genre s'était déroulée en juin dernier. 100.000 personnes s’étaient rassemblées.