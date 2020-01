Brexit : "Nous en serons capables", proclament Von der Leyen, Michel et Sassoli

L'Union européenne "sera capable de contenir la progression du changement climatique, trouver des solutions à l'avenir numérique ou faire entendre sa voix dans la cacophonie croissante qui règne en ce monde", ont proclamé vendredi les présidents des trois grandes institutions de l'UE, à quelques heures du Brexit.

Dans une carte blanche publiée dans plusieurs journaux, Ursula von der Leyen (Commission), Charles Michel (Conseil) et David Sassoli (Parlement) affirment un message similaire aux célèbres "Wir schaffen das!" (nous y arriverons) de la chancelière allemande Angela Merkel confrontée en 2015 à la crise des migrants et "Yes we can! " (oui, nous pouvons) de l'ex-président américain Barack Obama.

"À une époque caractérisée par la concurrence entre grandes puissances et par les turbulences géopolitiques, la taille est un facteur non négligeable", concède le trio présidentiel, alors que l'UE perdra à minuit 66 millions d'habitants et 5,5% de son territoire.

"Aucun pays ne peut, à lui seul, contenir la progression du changement climatique, trouver des solutions à l'avenir numérique ou faire entendre sa voix dans la cacophonie croissante qui règne en ce monde", disent-ils dans une mise en garde à peine voilée au gouvernement de Boris Johnson.

"Mais si nous nous rassemblons, l'Union européenne en sera capable", ajoutent-ils, de retour d'une retraite présidentielle dans la maison de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Union.

"Nous en serons capables parce que nous possédons le plus grand marché intérieur au monde. Nous en serons capables parce que nous sommes le premier partenaire commercial de 80 pays. Nous en serons capables parce que nous formons une Union de démocraties dynamiques. Nous en serons capables parce que nos peuples sont déterminés à promouvoir les intérêts et les valeurs de l'Europe sur la scène mondiale. Nous en serons capables parce que les États membres de l'UE feront jouer leur puissance économique collective, qui est considérable, lors des discussions avec nos alliés et nos partenaires - les États-Unis, l'Afrique, la Chine ou l'Inde", énumère le trio.

L'Allemande, le Belge et l'Italien rappellent à cet égard quelques grands défis que s'est fixés l'Union: devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici à 2050 et être précurseurs dans la prochaine génération de technologies numériques, tout en faisant en sorte que ces transitions soients "justes", afin de venir en aide aux personnes les plus touchées par ces changements.