Brexit: Michel Barnier estime qu'il faudra "plus de temps" pour trouver un accord global

Le négociateur de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, a estimé ce mardi qu'il faudrait "plus de temps pour trouver un accord global et atteindre un progrès décisif" en vue de finaliser la négociation sur un "retrait ordonné" du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"Nous allons prendre ce temps", a-t-il affirmé à Luxembourg avant de rencontrer les 27 ministres des Affaires européennes pour préparer les discussions consacrées au Brexit lors du sommet prévu mercredi à Bruxelles.

"Le retrait doit être ordonné pour tout le monde et sur tous les sujets, y compris l'Irlande", a rappelé Michel Barnier. "Nous n'y sommes pas encore", a-t-il poursuivi, tout en estimant qu'un accord pourrait être trouvé "dans les prochaines semaines".

Les négociations, qui devaient en théorie se conclure pour le sommet européen d'octobre, continuent pour l'instant de buter sur les mesures à prendre pour éviter de rematérialiser une frontière physique entre l'Irlande et la province d'Irlande du Nord, partie intégrante du Royaume-Uni.

A l'issue de la réunion à Luxembourg ce mardi, le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a souligné qu'un accord sur cette question sensible avait presque été atteint le week-end dernier grâce à des solutions "imaginatives" posées sur la table. "On a donc progressé, on dispose d'une solution techniquement réalisable", a estimé le chef de la diplomatie belge, tout en précisant que les 27 restaient unis derrière leur négociateur.

Lors du Conseil, Didier Reynders a par ailleurs insisté pour que les Européens fassent preuve de solidarité envers les pays qui — comme la Belgique — seront les plus touchés par le départ du Royaume-Uni de l'UE. "Quel que soit le type de Brexit, il y aura un impact qu'il faudra calculer, notamment pour les PME", a-t-il indiqué.

Si la préférence pour un accord est marquée parmi les 27, ceux-ci se montrent toutefois "réalistes et préparent aussi l'hypothèse du no-deal", a ajouté M. Reynders. A ce titre, des Etats — comme la France et l'Allemagne — ont demandé lors du Conseil une plus grande coordination interétatique et avec la Commission afin de se préparer à une éventuelle absence d'accord.

Un dîner de travail à 27 mercredi

Ce lundi, le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, avait estimé que la perspective d'une sortie sans accord était désormais "plus probable que jamais". Le fait que les Européens se préparent à un tel scénario ne doit toutefois en aucun cas les "empêcher de tout mettre en œuvre pour parvenir au meilleur accord possible, pour toutes les parties", avait-il ajouté.

Les dirigeants de l'UE écouteront ce mercredi soir les explications de la Première ministre britannique Theresa May et décideront ensuite de la conduite à tenir au cours d'un dîner de travail à 27. Ils devraient se prononcer à cette occasion sur l'opportunité d'organiser un sommet extraordinaire à la mi-novembre.

Donald Tusk a affirmé attendre des "propositions concrètes" et "créatives" de Theresa May afin de pouvoir sortir de l'impasse.