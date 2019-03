Brexit : May annonce qu'elle démissionnera avant la prochaine étape de négociation avec l'UE

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mercredi aux députés de son Parti conservateur qu’elle démissionnerait avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit, selon un communiqué de ses services.

« Il y a le désir d’une nouvelle approche, d’un nouveau leadership » pour la prochaine phase des négociations du Brexit qui doit déterminer la future relation du Royaume-Uni avec l’UE, leur a-t-elle déclaré, selon ce communiqué. « Je n’y ferai pas obstacle », a-t-elle ajouté.

Brexit or not Brexit ?

Sortie sans accord, maintien dans l’union douanière, renoncement au Brexit… : les députés britanniques votent ce mercredi sur huit alternatives à l’accord de divorce conclu par la Première ministre Theresa May, ce qui pourrait potentiellement redéfinir le processus de sortie de l’Union européenne.

Ces votes « indicatifs » ne sont toutefois pas contraignants pour le gouvernement et Theresa May a déjà annoncé qu’elle s’opposerait au choix des députés s’il venait contredire les engagements de son Parti conservateur en faveur d’une sortie du marché unique et de l’union douanière européenne. « L’objectif que nous devrions tous avoir est de mener à bien le Brexit », a martelé Theresa May lors de la séance hebdomadaire de questions à la Première ministre. « Et la manière de garantir le Brexit est de voter pour l’accord » de retrait conclu avec Bruxelles, a-t-elle souligné.

Les élus se prononceront à partir de 20h (heure belge) sur les huit propositions sélectionnées par le président de la Chambre des communes, le « Speaker » John Bercow. Parmi les options formulées figure également l’organisation d’un référendum sur l’accord de divorce qui sera choisi. John Bercow n’a en revanche pas choisi la proposition d’une nouvelle consultation sur le Brexit, déjà rejetée par les députés à la mi-mars. Les députés revoteront lundi pour affiner leur choix.

