Brexit : malgré le pessimisme général, "il est responsale de faire un effort supplemntaire"affirme Ursula von der Leyen

"Nous avons mandaté les négociateurs de poursuivre les pourparlers et voir s'il est possible, même aussi tard, de trouver un accord".

Après l'appel entre les deux dirigeants, Ursula von der Leyen a elle-même annoncé la poursuite des négociations. "Nous avons discuté de plusieurs questions non-résolues", affirme le porte-parole de la Présidente de la Commission européenne par communiqué. "Les équipes en charge des négociations ont travaillé jour et nuit ces derniers jours. Et malgré la fatigue après presque un an de pourparlers, malgré les reports des échéances, nous pensons qu'il est responsable, à ce stade, de faire un effort supplémentaire".

Suite au point presse pendant lequel Ursula von der Leyen a annoncé que les négociations entre Londres et l'UE allaient se poursuivre, le Premier ministre britannique a également réagi. Il a prévenu, ce dimanche, qu'un échec des négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne restait le scénario le "plus probable" malgré la décision de poursuivre les discussions.

L'enjeux est énorme: les Européens pêchent chaque année pour 635 millions d’euros dans les eaux britanniques et les Britanniques pour 110 millions d’euros dans l’UE. Le sujet n’en reste pas moins explosif et très politique pour une poignée d’Etats membres (France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Irlande).

L'UE a toutefois déjà prévu des mesures d'urgence en cas de "no deal". Elles visent à maintenir une connectivité dans le transport routier et aérien pendant six mois, à condition que Londres fasse de même, et à garantir l'accès réciproque aux eaux des deux parties pour les bateaux de pêche en 2021.

Boris Johnson a jugé vendredi un échec "très très probable". Quant à Ursula von der Leyen, elle a déclaré aux dirigeants des 27 réunis en sommet à Bruxelles que les espoirs d'un accord étaient "faibles". En dépit de ces déclarations, l'annonce d'une poursuite des discussions, afin d'arracher un accord in extremis avant le 31 décembre, reste possible. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier, mais n'abandonnera définitivement le marché unique et l'union douanière que le 31 décembre.

Les deux dirigeants avaient alors promis de prendre une décision ce dimanche sur la suite des pourparlers, alors qu'un éventuel accord commercial doit entrer en vigueur le 1er janvier pour éviter un "no deal" catastrophique pour les économies britannique et européenne.

Les banques et institutions financières ont pris des mesures techniques pour assurer une fluidité des transactions, en cas d'échec des négociations bilatérales, et les gouvernements des deux côtés de la Manche ont légiféré pour assurer une continuité des contrats d'assurance ou de gestion d'actifs.

A partir du 1er janvier, le secteur financier britannique et la City de Londres va perdre son "passeport" européen, dispositif permettant de vendre − depuis le Royaume-Uni − produits et services financiers dans l'UE. Londres s'inquiète de la négociation d'un régime d'équivalences, qui prévoit une compatibilité des règles afin de maintenir des échanges fluides sur certains services: des sésames d'une portée beaucoup plus restreinte (il y en a plusieurs dizaines régissant divers domaines des services financiers) et facilement révocables. Si les liens entre l'Union européenne et le Royaume-Uni seront compliqués, fort est à croire que cette négociation soit plus longue.

Mais selon elle, un "no deal" pourrait provoquer "volatilité des marchés et perturbations des services financiers", particulièrement pour les clients "basés dans l'UE".

Ce dimanche matin, les marchés financiers se montrent assez perturbés par la possibilité d'un "no deal". La Banque d'Angleterre estime que la plupart des risques ont été contenus en vue de la fin de la période de transition post-Brexit, à l'issue de plus de quatre ans de préparatifs.

D'ailleurs, en fin de matinée, le ministre de la Défense britannique communiquait que le gouvernement tient déjà quatre bateaux de la marine prêts pour protéger ses eaux des pêcheurs européens en cas de "no deal". Et ces navires de patrouille de 80 mètres de long, vont rester actifs 24 heures sur 24, selon un porte-parole.

En attendant le communiqué, plusieurs décideurs politiques se sont exprimés. C'est le cas d'Ed Miliband, l'un des leader de l'opposition laboriste, a affirmé que les deux parties doivent arriver à trouver un compromis et garantir le "deal". Le "no deal", a-t-il affirmé "serait un résultat désastreux pour le pays".

Plus tôt, le même média annonçait que si les propositions sur la pêche et la concurrence étaient revues, les pourparlers pourraient continuer. Les deux leaders doivent s'appeler vers midi heure belge. Selon la BBC, un communiqué devrait suivre dans la foulée.

Les conditions ne sont toujours pas réunies pour finaliser un accord post-Brexit. Les négociations butent depuis des semaines sur trois points majeurs: en matière de concurrence, de gouvernance et de pêche. La période de transition prend fin au 31 décembre et Londres exclut de prolonger les discussions en 2021... Bref, le spectre du no-deal est toujours bien présent, avec des conséquences économiques redoutées. On en parle ce soir avec Benjamin Bodson, assistant en droit européen à l'UCLouvain, Associate Fellow à l'Institut Egmont, et Chloé Goudenhooft, correspondante à Londres pour la RTBF.

2. Les garanties en matière de concurrence

Sur ce dernier point, le plus épineux, les Européens souhaitent s'assurer de la convergence avec le Royaume-Uni de leurs normes sociales, environnementales, fiscales ou sur les aides publiques, pour éviter toute concurrence sauvage. Encore une fois, l'enjeux est important: environ 830 milliards d'euros d'échanges commerciaux annuels, actuellement libres de tous droits de douane ou quotas, sont en jeu.

"Il est normal que les concurrents de nos propres entreprises soient exposés aux mêmes conditions sur notre propre marché", a expliqué Mme von der Leyen lors d'une conférence de presse.

Les Européens ne comptent pas obliger le Royaume-Uni à s'adapter à chacune de leurs évolutions législatives, a-t-elle précisé.

Les Britanniques "resteraient libres, souverains, de décider de ce qu'ils veulent faire. Nous adapterions simplement les conditions d'accès à notre marché" en fonction de leur décision, a-t-elle expliqué. Londres n'est pas très d'accord: elle estime que les propositions de l'UE ne respectent pas sa souveraineté. L'UE a toutefois déjà prévu des mesures d'urgence en cas de "no deal". Elles visent à maintenir une connectivité dans le transport routier et aérien pendant six mois, à condition que Londres fasse de même, et à garantir l'accès réciproque aux eaux des deux parties pour les bateaux de pêche en 2021.

Dans le cas d'un "no deal" les échanges de part et d'autre de la Manche risquent de se faire selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas.

3. Le règlement des différends dans le futur accord

Londres et Bruxelles ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur la "gouvernance" du futur accord, en particulier les mécanismes à mettre en place en cas de différend.

Le verrouillage juridique du futur texte est primordial pour les Européens depuis le récent projet de loi britannique remettant en cause certaines parties du précédent traité conclu entre les deux parties : l’Accord de retrait, qui encadre le départ du Royaume-Uni le 31 janvier dernier et la période de transition s’achevant à la fin de l’année. Ce revirement a sérieusement entamé la confiance de Bruxelles.

Les deux parties négocient un mécanisme de règlement des différends : un tribunal d’arbitrage en cas de violation de l’accord, à l’image de ce qui existe dans d’autres traités commerciaux à travers le monde.

Bruxelles pourrait en revanche devoir lâcher du lest dans sa volonté de voir la cour de Justice (CJUE), qui siège au Luxembourg, jouer un rôle dans ce processus pour toute question liée au droit européen.

Face aux réticences de Londres, la Commission étudie désormais la possibilité de ne pas mentionner la CJUE dans le futur texte et d’éviter toute référence au "droit communautaire", selon plusieurs sources européennes.

Et la Belgique dans tout ça?

Lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de l’Union européenne, Alexander De Croo représentera la Belgique. Pour le libéral, l'absence d'un accord serait très dangereux, mais un mauvais accord, ce serait "encore pire".

"S’il y a un 'no deal', on sait que ce sera compliqué le 1er janvier. Je pense qu’on est tous conscients de cela. Mais si on fait un mauvais accord, on aura beaucoup de problèmes dans les années et les décennies à venir. C’est cet équilibre-là que l’on doit trouver. Mais il faut être clair par rapport à Boris Johnson : 'You can’t have de cake and eat it'. On ne peut avoir le plein accès au marché unique mais ne pas suivre nos règles."

Du côté wallon, le ministre-président de la Région wallonne, Elio Di Rupo est clair: il n'hésitera pas à utiliser son droit de véto dans le cadre d'accords commerciaux avec le Royaume-Uni qui "transgressent les lignes rouges fixées par mon gouvernement", a indiqué M. Di Rupo lors d’une intervention au Comité des Régions.

