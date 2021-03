Brexit : Londres assure n’avoir violé aucune règle

L’exécutif européen a envoyé dans la journée "une lettre de mise en demeure" à Londres pour violation du protocole spécifique à l’île d’Irlande, contenu dans le traité de retrait signé fin 2019. En cause : l’annonce le 3 mars par le gouvernement britannique d’un report de six mois --jusqu’au 1er octobre-- de certains contrôles sur l’arrivée de marchandises en Irlande du Nord depuis l’île de Grande-Bretagne.

"Les mesures que nous avons prises sont des mesures temporaires et opérationnelles destinées à minimiser les perturbations en Irlande du Nord et à protéger la vie quotidienne des personnes qui y vivent. Elles sont légales et font partie d’une mise en oeuvre progressive et de bonne foi du protocole d’Irlande du Nord", a indiqué lundi un porte-parole du gouvernement de Boris Johnson.

La province britannique constitue depuis des années un point d’achoppement majeur du Brexit. Viscéralement attachés à la couronne britannique, les unionistes d’Irlande du Nord demandent la suppression pure et simple du protocole, dénonçant l’établissement d’une frontière au sein même du Royaume-Uni.

"C’est la seconde fois en six mois que le gouvernement britannique s’apprête à violer le droit international", affirme un responsable européen.