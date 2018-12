Brexit: les préparatifs s'accélèrent en vue d'un "No Deal"

100 jours avant le Brexit, les préparatifs pour le scénario d’un "No Deal" s’accélèrent. La Commission européenne a pris des mesures aujourd’hui dans les secteurs pour lesquels une rupture brutale le 29 mars 2019 serait une source de "perturbation majeure" pour les citoyens comme pour les entreprises : les services financiers, les transports aériens, les douanes et la politique climatique.

Today @EU_Commission started implementing its #NoDealBrexit contingency plan: https://t.co/xJontJEUVD = sensible & necessary mitigation measures @DanielFerrie @StefaanDeRynck @WeyandSabine as EU27 Chambers continue to prepare businesses for the worst https://t.co/bAi01Ac17V pic.twitter.com/GKP4E9WmM7

La Belgique se prépare aussi

L’inquiétude est aussi palpable en Belgique et particulièrement du côté des entreprises. Pour Olivier Joris, responsable Europe et International à la Fédération des Entreprises de Belgique, "un scénario de "No Deal" serait particulièrement catastrophique pour notre pays. Le Royaume-Uni est un pays limitrophe. C’est notre quatrième marché d’exportation mondial, notre cinquième importateur mondial."

Olivier Joris se base sur plusieurs études pour avancer quelques chiffres en cas de non-accord. "Cela pourrait signifier l’introduction de plus de deux milliards d'euros en droits de douane chaque année, qui viendraient frapper aussi bien nos importations que nos exportations. Cela pourrait aussi signifier une augmentation de plus de 45 pour cent des formalités douanières à accomplir par nos entreprises et engendrer la perte de plus de 40 000 emplois dans notre pays."

Les autorités ont mis en place différents instruments qui aident les entreprises à se préparer. Olivier Joris recommande en particulier un outil, le Brexit Impact Scan, qui est développé par le SPF Economie. "Il permet d’analyser le degré d’exposition d’une entreprise au risque de Brexit. Il prend en compte plusieurs facteurs : si on importe ou exporte du Royaume-Uni, si on a du personnel belge détaché là-bas, si on exploite des licences délivrées par des autorités britanniques ou belges, etc."