Brexit: les négociateurs britanniques pensent pouvoir trancher le nœud irlandais

Le gouvernement britannique a un plan pour résoudre le problème de la frontière irlandaise, écrit le site d'information Politico, au moment où les négociateurs britanniques et européens se retrouvent à nouveau à Bruxelles. La solution élaborée à Londres éviterait que des contrôles aux frontières soient instaurés, après le départ des Britanniques de l'Union européenne, entre l'Irlande du Nord et la république d'Irlande, et laisserait intact le Royaume-Uni.

La question de la frontière irlandaise est le noeud le plus difficile à trancher dans les négociations du Brexit. Les Britanniques veulent quitter le marché unique européen et l'Union douanière, mais ne veulent pas que se crée une "frontière dure" sur l'île d'Irlande. Comment alors éviter les contrôles aux frontières, sachant que la Première ministre britannique Theresa May ne veut pas d'un statut particulier pour l'Irlande du Nord?

Modèle hybride

Le gouvernement britannique travaille à un plan qui doit lever tous les obstacles. Il revient à soumettre l'ensemble du Royaume-Uni à une partie des règles du marché unique européen, et à conclure un accord approfondi sur les douanes entre l'UE et les Britanniques. Concrètement, toutes les règles européennes en matière de commerce des biens seraient suivies, tandis que les règles pour les services ne seraient copiées qu'en partie. Il reste à savoir si la Commission européenne est ouverte à cette solution, car elle veut éviter tout "picorage" et répète que le marché unique est indivisible.

Le nouvel accord douanier serait basé sur le modèle "hybride" déjà évoqué par Theresa May et qui revient pour les services douaniers britanniques à évaluer le lieu de destination de tous les biens importés - marché britannique ou européen - pour y appliquer, au cas par cas, le bon tarif. Cela rendrait superflus les contrôles aux frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais le système risque d'être impraticable en raison de sa complexité, selon les critiques.

Brexit dur inévitable

La semaine dernière, Britanniques et Européens ont conclu un accord partiel sur le retrait britannique de l'UE et sur une période de transition qui doit s'étendre jusqu'au 31 décembre 2020. Avant que cet accord devienne définitif, les négociateurs doivent encore s'accorder sur la frontière irlandaise. Londres ne veut rien entendre de la solution de secours européenne qui consiste à garder l'Irlande du Nord dans le marché unique et dans l'Union douanière si aucune autre solution n'est trouvée pour éviter de nouveaux contrôles aux frontières.

Si aucune solution n'est trouvée sur l'Irlande, il n'y aura pas non plus d'accord de retrait, ni de période de transition, et un "Brexit dur" sera inévitable le 30 mars 2019.