Brexit: les députés britanniques veulent tester d'autres solutions

Hier, les députés britanniques ont décidé de prendre le contrôle du Brexit. Ou de ce qu'il en reste. Le fiasco actuel est tellement criant qu'ils ont commis une révolution non violente au sein du Parlement britannique. Infgligeant au passage une humiliation de plus à Theresa May, la Première Ministre britannique qui selon un de ces adversaire, Sir Keir Starmer "a totalement perdu le contrôle de son parti, de son gouvernement et du processus du Brexit".

Par 329 voix (dont 30 venant du propre parti de Theresa May) contre 302 ils ont donc décidé que c'était à eux de gérer la crise. Comment? C'est toute la question. Dès demain, ils vont soumettre différentes options à des votes indicatifs et voir quelle proposition pourrait rassembler le plus de monde, autrement dit, une majorité. Sur la table, un Brexit plus doux , un simple maintien dans le marché unique ou un second référendum. La manière concrète pour y arriver doit encore être définie.

Theresa May sceptique

La Première Ministre n'a pas montré un grand enthousiasme par rapport à cette démarche. Elle a surtout rapidement estimé que, même si une solution était soutenue par une majorité, elle ne serait pas tenue de la suivre. Envers et contre tout, elle continue d'affirmer que l'accord qu'elle a conclu avec les 27 est le meilleur qui soit. Le fait qu'il ait été rejeté deux fois par une majorité de députés ne semble toujours pas la faire douter. Elle pourrait même revenir jeudi avec ce même texte pour la troisième fois, en espérant que certains parlementaires changeront d'avis.