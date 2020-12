Brexit : les Britanniques et les Européens n'ont plus qu'un mois pour trouver un accord

Il ne reste que quelques jours à Londres et Bruxelles pour tenter de conclure un accord de libre-échange prêt à entrer en vigueur au 1er janvier, à la fin de la période de transition qui court depuis le 31 janvier dernier, date officielle du Brexit.

Où en sont les négociations ?

Les négociateurs européen et britannique Michel Barnier et David Frost se sont retrouvés ce samedi à Londres pour tenter de combler les divergences qui demeurent dans les discussions sur un accord de libre-échange post-Brexit, désormais à un stade critique.

Après avoir été contraint de s’isoler après un cas positif de Covid-19 dans son équipe, Michel Barnier a déclaré vendredi soir à son arrivée à Londres qu’il continuerait à travailler avec "patience et détermination".

On n’est pas loin du moment 'Take it or leave it'

Ce week-end, Michel Barnier a répété la ligne déjà avancée ce jeudi par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen : impossible aujourd’hui de dire si un accord est encore atteignable ou non. Il a ajouté avoir la sensation qu'"on n’est pas loin du moment 'Take it or leave it'(à prendre ou à laisser), selon des propos rapportés par des participants.

Côté britannique, le Premier ministre, Boris Johnson a affirmé que "la probabilité d’un accord" dépendait de l’UE, assurant que son pays pourrait "prospérer" même sans traité commercial.

Qu’est-ce qui coince ?

Les discussions butent toujours sur les garanties réclamées aux Britanniques en matière de concurrence, la manière de régler les différends dans le futur accord et l’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques.

La pêche