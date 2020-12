Brexit : les Britanniques et les Européens n'arrivent toujours pas à s'entendre

Il ne reste que quelques jours à Londres et Bruxelles pour tenter de conclure un accord de libre-échange prêt à entrer en vigueur au 1er janvier, à la fin de la période de transition qui court depuis le 31 janvier dernier, date officielle du Brexit. Ce lundi, les blocages persistent entre Britanniques et Européens, qui tentent de trouver un accord post-Brexit qui faciliterait les échanges commerciaux entre les deux parties après la période de transition (fin décembre).

Où en sont les négociations ?

Le négociateur européen Michel Barnier a fait état de perspectives plutôt sombres quant à l’avancement des négociations. Suite à une journée et une nuit de négociations, Michel Barnier a informé les ambassadeurs des 27 de la situation dès le petit matin, constatant qu’aucune avancée n’a été enregistrée dimanche sur les trois sujets de blocage. Ceux-ci sont toujours les mêmes : les conditions de concurrence équitable, le mécanisme de règlement des conflits et la pêche. Alors que ce dimanche plusieurs médias avaient fait état d’avancements au sujet de la pêche, les rumeurs ont été démenties dans les heures suivantes. Londres souhaite une brève période d’adaptation avant de négocier année par année des quotas de pêche européenne en eaux britanniques. Bruxelles souhaite assurer aux pêcheurs européens un accès fixe à plus long terme aux eaux poissonneuses appartenant au Royaume-Uni. Le sujet est notamment vu comme un blocage majeur par la France.

Selon l’agence Bloomberg, le négociateur européen estime que c’est à la partie britannique de faire preuve de bonne volonté pour permettre in extremis un accord. La balle serait donc dans le camp de Boris Johnson.

S’exprimant au micro du média irlandais RTÉ, le ministre irlandais Simon Coveney a indiqué que le ton est pessimiste du côté du négociateur européen. "De ce que l’on comprend, il n’y a vraiment pas eu de progrès hier. Nous devons donc tenter d’atteindre une percée aujourd’hui, avant que la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique ne se parlent ce soir", ajoute Simon Coveney.

Lundi, le commissaire européen Maros Sefcovic reçoit le ministre britannique Michael Gove, qui copréside avec lui le comité mixte UE-UK, chargé de superviser l’application de l’Accord de retrait et de préparer certains éléments de sa concrétisation. "Nous travaillons dur pour nous assurer qu’il soit pleinement opérationnel le 1er janvier 2021", a indiqué le Slovaque sur Twitter.

Est-il possible de poursuivre les négociations en 2021 ?

En principe, non. Toutefois, ce lundi, l’eurodéputée centriste française Nathalie Loiseau (Renew) a évoqué cette piste. "S’ils ne peuvent pas bouger, pourquoi ne pas considérer qu’on se reverra plus tard l’année prochaine ?", s’est-elle interrogée. "Barnier essaye de faire un bon accord. Si les esprits ne sont pas prêts à ça en décembre 2020, revoyons-nous l’an prochain", a insisté l’ancienne ministre, interrogée par l’AFP. "Cela devient de plus en plus acrobatique. On est en train de travailler là-dessus, plutôt pour les tout derniers jours de décembre. Mais ça va devenir intenable dans les jours qui viennent", a-t-elle ajouté.

"Barnier considère que mercredi devrait être le jour où devra être prise une décision", a affirmé celle qui avait conduit la liste LREM aux européennes, avant de dénoncer "le ton utilisé dimanche par les officiels britanniques". "Ce n’est pas un ton constructif d’un gouvernement qui s’apprête à signer un accord. C’est un ton de revanche contre l’UE, qui consiste à vouloir montrer qu’on marque des points – à un moment où l’on doit construire un partenariat", a-t-elle dit.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent faire lundi dans la soirée un bilan des discussions des deux derniers jours.



Qu’est-ce qui coince ?

Les discussions butent toujours sur les garanties réclamées aux Britanniques en matière de concurrence, la manière de régler les différends dans le futur accord et l’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques.

La pêche