Brexit : le vote reporté?

C'est ce qui s'appelle des incertitudes de dernière minute. Et elles ne sont pas de nature à rassurer. Dès 16H30, Theresa May est attendue devant les députés britanniques. Pour "une déclaration", rapporte-t-on. Mais quelle en sera la teneur ? Un report du vote sur le Brexit attendu au Parlement ? Ou un vote en bonne et due forme qui sera, comme prévu, soumis aux députés, dès demain mardi ?

Rien n'est décidément simple dans ce dossier. Dans la matinée, La Première ministre britannique contactait tous ses ministres par téléphone. Objet du coup de fil ? Les tenir au courant de ses échanges entretenus tout au long du week-end avec plusieurs dirigeants européens . "Bien sûr", certifie la porte-parole de Theresa May, "il fut question du Brexit."

Deuxième acte, quelques heures plus tard. Des médias britanniques, citant des sources gouvernementales, entretiennent le doute en affirmant que le vote allait devoir être reporté. C'est le flou car l'entourage de la dirigeante conservatrice fait savoir qu'elle n'avait aucunement l'intention de reculer. "Le vote aura bien lieu comme prévu", communique la porte-parole.

Quoi qu'il ressorte de l'allocution de cet après-midi, la Première ministre joue son avenir au 10 Downing Street, lors de ce vote historique sur le traité de retrait de l'Union. Et les informations contradictoires de ces dernières heures ont fait baisser la livre à son niveau le plus bas face au dollar depuis juin 2017. Faut-il le rappeler, l'accord de divorce déçoit tant les europhiles espérant encore pouvoir faire marche arrière que les plus ardents "Brexiters", qui redoutent une forme d'amarrage permanent à l'Union européenne.