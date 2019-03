Brexit : Le trafic des Eurostars fortement perturbé par la « grève du zèle » des douaniers

En raison de la grève du zèle des Douanes françaises, tous nos services de Paris à Londres continuent de subir des retards importants et le temps d'attente dépasse maintenant les 5 heures. Nous conseillons à nos passagers au départ de Paris de ne voyager que si nécessaire.

Les agents des douanes, qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, ont lancé début mars une « grève du zèle » pour obtenir l’augmentation de leur allocation complémentaire, mais aussi une hausse des effectifs à l’approche du Brexit.

Ce mouvement, qui se traduit par des contrôles aux frontières « plus poussés » et donc plus longs, a entraîné de nombreuses perturbations dans les transports, notamment pour l’Eurostar.

Face à cette grève, le gouvernement a proposé une augmentation de 55 euros net pour tous les agents, soit une enveloppe de 14 millions d’euros. Mais cette proposition a été jugée insuffisante par les syndicats, qui ont prévu de continuer leur mouvement dans l’attente d’une nouvelle proposition de Bercy.