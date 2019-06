Brexit : le successeur de Theresa May sera connu le 23 juillet

Succession de Theresa May : une course mouvementée - JT 19h30 - 10/06/2019 En Grande-Bretagne, c'est le début de la campagne pour la succession de Theresa May à la tête du parti conservateur. Celui ou celle qui devient Président de parti a beaucoup de chances de devenir Premier Ministre. Le grand favori est Boris Johnson. Et la plupart des candidats semblent prêts à un Brexit sans accord.