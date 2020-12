Brexit : le Royaume-Uni exclut une prolongation des négociations jusqu'en 2021

Face aux blocages, les négociations post-Brexit entre Londres et Bruxelles pourraient se poursuivre encore jusqu’à mercredi à la veille d’un sommet européen, peut-être l’ultime échéance pour trouver un accord.

Lors d’un point sur les pourparlers lundi matin avec des eurodéputés, le négociateur européen Michel Barnier a lui même fixé cette date limite, sous réserve que les Britanniques ne quittent pas les discussions d’ici là. Si cette prolongation se confirme, les 27 dirigeants de l’Union européenne pourraient être invités jeudi lors du sommet à Bruxelles à présenter les grandes lignes d’un accord… ou à admettre un échec, exigeant alors la préparation de mesures d’urgence.

Après une première journée de discussion dimanche, achevée dans la nuit, Michel Barnier et son homologue britannique David Frost ont repris lundi leurs échanges à Bruxelles. L’UE "est prête à faire un pas supplémentaire pour décrocher un accord juste, durable et équilibré. C’est au Royaume-Uni de choisir entre ce dénouement positif ou un 'no deal'", selon un diplomate européen.

Un porte-parole de Boris Johnson a d’ores et déjà rejeté l’éventualité de continuer à négocier en 2021. "Nous sommes prêts à négocier tant qu’il reste du temps disponible, si nous pensons qu’un accord reste possible", a déclaré à la presse le porte-parole, ajoutant qu’il est cependant "exclu" de poursuivre l’an prochain.