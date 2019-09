Brexit: le parti travailliste britannique s'apprête, peut-être, à trancher

Extraits d'une interview de Jérémy Corbyn sur le brexit, le 18/09 - 23/09/2019 Jeremy Corbyn : " Je pense que l'important est de faire passer l'offre avant les gens et ils feront le choix. Je vais la présenter. Je présenterai de manière crédible les options et je dirai : "c'est l'option ; vous pouvez rester, peut-être avec quelques réformes de l'Union européenne ou vous pouvez partir, mais vous partirez à ces conditions, ce qui protégerait les emplois, le niveau de vie et notre commerce". "Les gens ont voté pour partir l'ont fait pour de nombreuses raisons, j'en suis sûr. Souvent, dans les collectivités qui n'ont pas bénéficié d'investissements, qui n'ont pas vu le développement des services publics et qui ont connu une croissance de l'emploi à temps partiel ou de l'insécurité de l'emploi. Prenez le sud-ouest, par exemple, l'extrême sud-ouest a voté "leave". C'est la région où l'emploi est le plus élevé au pays et où les salaires sont les plus bas. Ils étaient en colère et ils sont restés en colère, comme dans de nombreuses autres régions. Je pense donc qu'il nous faut aussi que cela nous permette de nous attaquer aux inégalités qui existent partout dans le pays. Notre gouvernement travailliste investira dans tous ces domaines". " Je demande à ma conférence de parti ce week-end et la semaine prochaine à Brighton et à tous mes collègues de réaliser l'importance de donner aux gens un choix. Nous sommes le seul parti qui offre un choix aux gens. Les Libéraux-démocrates ont décidé de ne plus soutenir l'idée d'un référendum. Ils vont simplement révoquer l'article 50 même s'ils ont soutenu un référendum en premier lieu. Les conservateurs sont déterminés à nous faire tomber d'une falaise. Nous sommes le seul parti qui offre cette option crédible. J'ai partagé ces points de vue avec tous mes collègues du parti et je suis très confiant qu'ils m'accompagneront dans ce périple pour s'assurer que les gens de ce pays prennent la décision finale." Jeremy Corbyn : " Je ne peux jamais rester neutre lorsque les emplois, le niveau de vie et le commerce sont en jeu. Et je ne le resterai pas. Mais je veillerai à ce que les gens de ce pays aient ce choix et qu'ils prennent la décision finale. Un gouvernement qui promet d'exaucer les voeux de la population est certainement quelque chose dont notre contrée a besoin." "A la fin de son livre, il (Harold Wilson) a déclaré que la position du gouvernement est de recommander que les gens restent dans l'UE après les renégociations qu'il avait entreprises. Je dis que le choix final appartient au peuple britannique et que nous l'exécuterons." "En tant que premier ministre, mon travail est de rassembler ce pays et son peuple. Nous l'avions déjà fait avant le référendum lui-même. Nous avons eu les divisions les plus épouvantables. Nous avons assisté à la montée d'un grand nombre de comportements très désagréables de la part des gens dans la rue. Nous avons vu des propos épouvantables, même de la part de notre propre premier ministre, à ce sujet. Je rassemble les gens et je leur dis que nous pouvons faire les choses mieux et différemment. Donner aux citoyens le dernier mot et le choix final entre une option crédible de maintien et une option crédible d'autorisation, qui maintienne les relations commerciales et les droits avec l'Europe".