Brexit: le Parlement européen présente à son tour son projet des futures relations UE-Londres

Les principaux groupes politiques du Parlement européen ont approuvé mercredi un projet de résolution sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit de mars 2019 qui s'appuierait sur un accord d'association incluant un volet commercial entre les deux parties.

La future relation pourrait être basée sur quatre piliers: les relations commerciales et économiques, la politique étrangère et de sécurité, la sécurité intérieure et enfin la coopération thématique, a indiqué le chef du groupe des libéraux de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe (ALDE), l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, au cours d'une conférence de presse à Bruxelles.

Ce projet de résolution, approuvé par les groupes PPE (conservateur), S&D (socialiste), ALDE, GUE/NGL (extrême-gauche) et les Verts, sera soumis au vote mercredi prochain du Parlement lors de sa session mensuelle à Strasbourg, à l'approche du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Huit les 22 et 23 mars.

"Nous avons essayé de faire le lien entre les lignes rouges du gouvernement britannique et les principes (régissant le fonctionnement) de l'UE", a souligné M. Verhofstadt.