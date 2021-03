Brexit : la Cour des comptes européenne questionne le fonctionnement de la réserve d'ajustement

La Cour des comptes européenne a communiqué lundi s'interroger sur la manière dont a été conçue la réserve d'ajustement au Brexit, la manne européenne solidaire censée aider les Etats membres qui souffrent le plus des conséquences du retrait du Royaume-Uni, et plus précisément leurs secteurs les plus touchés.

Selon la proposition de la Commission, ce Fonds sera doté de 5 milliards d'euros. La Belgique fera partie des bénéficiaires. Cependant, une "série d'incertitudes et de risques" (d'utilisation non efficace ou non adéquate des financements, par exemple) est liée à l'architecture de cette réserve, explique la Cour des comptes européenne, qui a rendu un avis à ce sujet lundi.

Eviter l'incertitude

Les États membres obtiendraient un niveau de préfinancement "inhabituellement élevé", soit 4 milliards d'euros sur une manne totale de 5 milliards, "sans devoir communiquer au préalable à la Commission européenne des informations détaillées sur les mesures à financer", met en garde la Cour des comptes européenne. "Cela permettrait certes de réagir rapidement face à une situation exceptionnelle, mais la Commission n'évaluerait pas l'admissibilité et le caractère approprié de ces mesures avant la fin de 2023". Or, il faudrait éviter l'incertitude pour les Etats membres bénéficiaires, note-t-elle.

De même, l'impact réel du Brexit est entouré d'incertitudes, observe la Cour des comptes européennes. Il y a donc un risque que les critères choisis pour partager la réserve ne reflète pas les effets réels du retrait du Royaume-Uni de l'Union.