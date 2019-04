Brexit: La Chine et les USA profiteraient largement en cas d’un "No deal" selon l’ONU

Un Brexit sans accord profiterait largement à la Chine et aux Etats-Unis, tandis que l'UE et certains autres partenaires commerciaux du Royaume-Uni, dont la Turquie, y perdraient gros, a indiqué l'ONU dans un rapport mardi.

"Dans l'éventualité d'un Brexit sans accord, les accords commerciaux préférentiels conclus par l'Union européenne avec des pays tiers cesseront brutalement de s'appliquer. Dans un tel cas, les conditions d'accès aux marchés du Royaume-Uni pourraient être plus compliquées pour les pays en voie de développement mais aussi pour les pays développés", analyse la Conférence des Nations unies pour le commerce et la développement (Cnuced) dans ce rapport d’une quinzaine de pages rédigé pour déterminer l’impact du Brexit sur le commerce des pays en voie de développement.

Les perdants : Les européens et les pays avoisinants

Le marché britannique équivaut à 3,5% du marché mondial. Le Royaume-Uni a importé l'an dernier quelque 604 milliards d'euros de marchandises en provenance du reste du monde, selon le document. 319 milliards d’euros de ce montant vient des pays européens. Ces pays risquent donc, en cas de Brexit sans accord, de perdre près de 35 milliards selon l’étude.

Dans le scénario du "no deal", les pays gravitant autour de l’Union européenne seraient particulièrement touchés par le manque à gagner. La Turquie serait deuxième derrière l'UE sur la liste des perdants, avec des exportations vers le Royaume-Uni amputées de 2,4 milliards de dollars. Suivraient la Corée du Sud, la Norvège, l'Islande, le Cambodge et la Suisse.

Le Royaume-Uni est un important partenaire commercial pour de nombreux pays émergents, dont les exportations ont bénéficié jusqu'à présent de conditions très favorables d'accès au marché britannique, grâce notamment aux régimes préférentiels de l'UE, relève la Cnuced. "Le Brexit n'est pas seulement une question régionale", a commenté Pamela Coke-Hamilton, responsable de la division Commerce international à la Cnuced, dans un communiqué. "Quand le Royaume-Uni aura quitté ses 27 partenaires de l'Union européenne, cela altérera la capacité des pays n'appartenant pas à l'UE d'exporter vers le marché britannique", a-t-elle ajouté.

Les gagnants : la Chine, les USA, le Japon, …

Mais si Londres quitte l'UE sans accord pour protéger ses actuels partenaires commerciaux, cela "augmenterait la compétitivité relative de grands pays exportateurs comme la Chine ou les Etats Unis", a analysé Mme Coke-Hamilton.

En effet, selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un pays ne peut accorder un traitement préférentiel à un partenaire commercial et doit appliquer les mêmes taxes à tous, excepté en cas d'accord commercial. La Chine pourrait ainsi empocher 10,2 milliards de dollars supplémentaires d'exportations vers Londres, et les Etats-Unis 5,3 milliards. Le Japon pourrait espérer voir ses exportations vers le Royaume-Uni gonfler de quelque 4,9 milliards de dollars, et la Thaïlande (4 milliards de dollars), l'Afrique du sud (3 milliards de dollars), l'Inde, le Brésil, la Russie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Australie, les Emirates Arabes Unis, le Bangladesh, l’Indonésie et l’Argentine sont aussi susceptibles d'engranger des gains, selon la Cnuced.