Brexit: l'UE et le Royaume-Uni discuteront de l'Irlande du Nord à Londres la semaine prochaine

Le ministre d'Etat britannique Michael Gove et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic vont se rencontrer à Londres la semaine prochaine pour poursuivre les discussions sur les contentieux liés à la frontière irlandaise, rapporte l'agence de presse dpa.

Mercredi soir, Michael Gove et Maos Sefcovic, ont été en réunion par vidéo avec la Première ministre nord-irlandaise Arlene Foster et la Première ministre adjointe Michelle O'Neill.

Une "discussion constructive" a été menée entre les différents participants et "un travail intensif" va débuter entre Londres et Bruxelles pour éviter d'autres problèmes et perturbations, ont assuré tant le gouvernement britannique que la Commission européenne dans une déclaration publiée après la rencontre.

Alors que des contrôles en mer d'Irlande ont été suspendus à la suite de menaces, le Royaume-Uni espère obtenir de l'UE la prolongation de "périodes de grâce" qui allègent temporairement les charges administratives instaurées par le Brexit.