Brexit: l'hymne européen en tête des téléchargements au Royaume-Uni

Au moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, l'hymne européen, "l'Ode à la joie" de Beethoven, s'est hissé en tête des téléchargements au Royaume-Uni vendredi.

Après trois ans d'opposition acharnée entre pro et anti-Brexit, les deux camps se sont affrontés sur le terrain musical.

La version du Néerlandais André Rieu du final du quatrième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, dit "Ode à la joie", s'est hissée à la 30e place des charts britanniques, mais a été le titre le plus téléchargé cette semaine.

L'hymne européen devance ainsi le titre "17 Millions Fuck-Offs" du comédien Dominic Frisby, à la 43e place des charts. Cette chanson, qui se réfère aux 17,4 millions d'électeurs qui ont voté pour le Brexit en 2016, s'en prend à l'establishment de Londres et de Bruxelles, ainsi qu'à des célébrités europhiles.

Comme un signe, en tête se trouve le "Before you Go" (avant que tu t'en ailles) du chanteur écossais Lewis Capaldi.

Le Royaume-Uni s'en va vendredi à 23H00 (locales et GMT), après 47 ans dans l'Union européenne.