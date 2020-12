Brexit : l'accord approuvé à une écrasante majorité au Royaume-Uni, "nous avons eu le beurre et l'argent du beurre" affirme Boris Johnson

Ce mercredi, l’accord commercial post-brexit devait être validé dans les deux camps. Si l’Union européenne a signé le document ce matin, la Chambre des communes britannique a quant à elle approuvé il y a quelques minutes cet accord à une écrasante majorité.

Après compte, l’accord commercial avec l’UE a été adopté par 521 voix contre 73, soit une majorité de 448. Le texte doit désormais partir à la chambre des Lords. Au micro de la BBC, le Premier ministre, Boris Johnson a affirmé cet accord permet au Royaume-Uni d’avoir "le beurre et l’argent du beurre."

Dans une interview de Laura Kuenssberg, rédactrice politique de la BBC, le Premier ministre a refusé de reconnaître que cet accord entraînera de nouvelles barrières commerciales. Il a concédé qu’il y aurait des "changements" pour les entreprises lorsque le Royaume-Uni quittera les règles commerciales de l’UE jeudi. "Nous avons dit très clairement aux gens qu’ils doivent se préparer pour le 1er janvier, les choses vont fonctionner différemment. Mais du point de vue des exportateurs britanniques, par exemple, ils auront désormais l’avantage de n’avoir qu’une seule série de formulaires à remplir pour exporter dans le monde entier."

►►► À lire aussi : Accord sur le Brexit : le texte renvoie à des technologies dépassées depuis des décennies

Et le Premier ministre d’ajouter : "nous sommes désormais ouverts à un marché mondial et non plus européen. Il s’agit maintenant d’une approche totalement globale. Et je pense que c’est une chose merveilleuse".

Boris Johnson a également insisté sur le fait que l’accord permettrait au Royaume-Uni de "suivre sa propre voie mais aussi d’avoir le libre-échange" avec l’Union européenne.