Brexit : feu d'artifice, cotillons et cloches de Big Ben ?

La Grande-Bretagne quitte l’Union européenne ce vendredi 31 janvier à 23h00 (23h00 GMT). Certains partisans du Brexit demandent que les cloches de Big Ben marquent ce qu’ils disent être "le plus grand moment de l’histoire du Royaume-Uni depuis plus de 50 ans."

Les proeuropéens estiment que ce sera la fin d’un projet qui a réuni des nations autrefois en guerre, qui a créé une vaste zone de libre-échange d’un demi-milliard de personnes et qui a laissé les Britanniques étudier, travailler, vivre à travers le continent.

Les partisans du Brexit, pensent eux qu’il est temps de célébrer le moment où la Grande-Bretagne redevient une nation souveraine après 47 ans d’adhésion à l’UE. Ils souhaitent que Big Ben retentisse… Ils risquent d’être déçus.

Silencieux depuis 2017

Big Ben se tait depuis 3 ans. La tour de l’horloge est en réparation. Les autorités de la Chambre des communes ont déclaré que la ramener pour une nuit pourrait coûter jusqu’à 500.000 livres soit 591.000 euros.

"C’est un moment capital", a déclaré le président du Brexit, Richard Tice, qui prévoit de rejoindre le chef du parti Nigel Farage et des milliers de partisans pour une "célébration du Brexit" devant le Parlement vendredi soir.

"C’est une grande célébration de la volonté démocratique. Et, vous savez, c’est juste de la célébrer, c’est vrai, et bien sûr, Big Ben, le son de Big Ben est symbolique pour la démocratie, symbolique pour la Chambre du Parlement. Ce serait génial si les vraies cloches de Big Ben sonnaient, comme elles l’ont fait il y a quelques semaines à la veille du nouvel an."