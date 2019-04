Brexit: Donald Tusk suggère un report "flexible" allant jusqu'à 12 mois

Michel Barnier sur le Brexit: "La solution est à Londres" (anglais) - 04/04/2019 Le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier a salué jeudi le « dialogue inter-partis » noué par la Première ministre britannique Theresa May avec l’opposition pour sortir de l’impasse sur les modalités du divorce avec l’UE, dans un message sur Twitter. "Nous avons travaillé. Nous avons travaillé pendant deux ans sans aucune agressivité que ce soit, sans esprit de revanche, sans volonté de punir,. Nous avons travaillé sur une base objective qui tient compte de l'intérêt des 27, qui prenne en compte notre volonté d'atteindre l'accord pour le divorce, la séparation. Et encore plus important, pour atteindre un accord pour le futur. Et ce qui est le plus important dans le divorce - demandé par le Royaume-Uni- est de construire un partenariat solide, ce que j'appelle "sans précédent" avec le Royaume-Uni. Parce que nous avons besoin de ce partenariat. Pour le commerce, pour l'aviation, pour le transport, pour la coopération entre universités (Erasmus, poiur les jeunes). On a besoin de cette coopération pour les affaire judiciaires et policières. Nous avons besoin de cette coopération pour la stabilité du continent. La sécurité externe et la défense sont aussi concernées. Donc nous sommes prêts. Et on nous empêche de commencer ces négociations. La première étape est d'avoir un accord concernant le passé. Concernant le divorce, la séparation demandée par le Royaume-Uni. Pour éviter cette option du "no-deal" (ce n'est pas notre volonté), nous voulons un accord, un vote positif à la Chambre des Communes. La réponse n'est pas à Stockolm. Elle n'est pas non plus à Bruxelles. La solution est à Londres."