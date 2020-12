Brexit, budget, climat : Alexander De Croo porte les positions de la Belgique au sommet européen

Alexander De Croo représentera la Belgique au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays de l’Union européenne. Plusieurs dossiers d’importance sont sur la table, dont le Brexit et le budget européen . La Belgique défendra une série de positions. Le Premier ministre s’en est expliqué à la RTBF.

Brexit

Pendant le sommet européen, les négociations entre la Grande Bretagne et l’Europe se poursuivent pour tenter de dégager un accord avant la date butoir du 1er janvier et l’application du Brexit. Des négociations dans l’impasse.

"C’est clair que ce sont des heures et les jours décisifs, réagit Alexander De Croo. Je ne suis vraiment pas sûr que l’on va parvenir à obtenir un accord. Je pense qu’il faut être clair sur les enjeux pour notre pays, pour la Belgique. S’il n’y a pas d’accord, ce n’est pas une bonne chose mais un mauvais accord, c’est encore pire. Parce qu’en fait, on parle du futur de nos PME, du fait que dans la concurrence avec les entreprises britanniques, les mêmes règles doivent s’appliquer. Si nos amis britanniques veulent avoir accès à notre marché, on n’est pas contre, mais cela doit se faire selon les mêmes règles, aujourd’hui et dans le futur. Il y a énormément de divergences là-dessus. J’espère que l’on trouvera une solution avant dimanche mais on a encore de grands problèmes".

Quelles sont les mesures d’urgence en cas de "no deal "" ?

Si on fait un mauvais accord, on aura beaucoup de problèmes dans les années et les décennies à venir

"Cela fait déjà quelques semaines que la Belgique a demandé à la Commission européenne de préparer des mesures en cas de 'no deal'. C’est déjà le cas pour tout ce qui est transports ferroviaires, tout ce qui est du domaine de l’aéronautique. Si le premier janvier, il n’y a pas d’accord, il faut que les activités puissent quand même continuer. On espère qu’un accord soit possible mais il est clair que l’on va faire très attention parce que les décisions que l’on va prendre maintenant vont avoir des impacts à long terme, sur le futur, sur la compétitivité et les emplois de nos entreprises belges.

S’il y a un 'no deal', on sait que ce sera compliqué le 1er janvier. Je pense qu’on est tous conscients de cela. Mais si on fait un mauvais accord, on aura beaucoup de problèmes dans les années et les décennies à venir. C’est cet équilibre-là que l’on doit trouver. Mais il faut être clair par rapport à Boris Johnson : 'You can’t have de cake and eat it'. On ne peut avoir le plein accès au marché unique mais ne pas suivre nos règles."