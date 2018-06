Brexit: Boris Johnson met en garde Theresa May et exige un "Brexit complet"

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a défendu samedi un "Brexit complet", mettant en avant le scénario d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord, malgré les avertissements adressés par plusieurs grandes entreprises.

Favorable à une rupture franche avec l'UE, Boris Johnson a mis en garde la Première ministre Theresa May sur la nécessité de refuser un accord qui laisserait le pays "a moitié dans et à moitié hors" de l'UE, "contraint d'obéir aux règles européennes", dans une tribune publiée par le tabloïde The Sun.

Reprenant la métaphore du rouleau de papier toilette, déjà utilisé par l'hebdomadaire The Economist la semaine précédente, Boris Johnson a affirmé qu'il ne voulait pas d'un accord de sortie "doux, fragile, et infiniment long", et défendu un "Brexit complet".

A quelques jours d'un sommet européen à Bruxelles, l'inquiétude augmente quant à la progression des discussions. Divisé sur la question, le gouvernement britannique n'a pas encore dévoilé sa vision de la future relation avec l'UE après le Brexit, prévu le 29 mars 2019.

Le ministre du Commerce international, Liam Fox, s'est fait encore plus explicite. "Je pense que nos partenaires dans ces négociations ne seraient pas prudents de penser que notre Première ministre bluffe", a-t-il déclaré à la BBC. "Elle a toujours affirmé qu'aucun accord valait mieux qu'un mauvais accord". Dans ce cas de figure, il a estimé que l'impact économique serait "sévère pour plusieurs pays européens", citant l'Irlande, les Pays-Bas ou la Belgique.

Airbus menace de quitter le Royaume-Uni

Vendredi, les dirigeants du groupe aéronautique Airbus et, dans une moindre mesure, du constructeur automobile allemand BMW, ont menacé de quitter le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord.

Le centre de recherche londonien Centre for European Reform (CER) a estimé dans une étude publiée samedi que le vote du Brexit, lors du référendum du 23 juin 2016, avait déjà coûté 2,1 points de croissance à l'économie britannique.