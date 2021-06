Brevets et vaccins : les "Brics" (grands pays émergents) plaident pour la suspension des brevets

Le groupe Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a plaidé mardi pour l'accélération de la livraison de vaccins anti-Covid, réitérant que la suspension des brevets aiderait les pays les plus pauvres à lutter contre la pandémie.

Dans un communiqué commun publié à l'issue d'une réunion en ligne, les ministres des Affaires étrangères de ces pays ont affirmé qu'une "vaccination généralisée" contribuerait à juguler la pandémie, soulignant "l'urgence du développement et du déploiement rapides de vaccins, en particulier dans les pays en développement".

Ils ont aussi exprimé leur soutien à la campagne mondiale menée par Pretoria et Delhi auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de renoncer temporairement aux droits de propriété intellectuelle pour ces vaccins.

La ministre sud-africaine Naledi Pandor a réaffirmé lors de cette réunion la position de Pretoria -partagée notamment par Delhi et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)- selon laquelle "personne n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous".

Obtenir un accord de suspension "permettrait l'utilisation de la propriété intellectuelle, le partage et le transfert de technologies", a-t-elle insisté, permettant "la production de vaccins et une distribution plus large".

