Brésil : vers un nouveau système carcéral privatisé où les détenus travailleraient pour payer les frais… et réduire leurs peines

Le modèle, toujours au stade de la conception devrait prendre en considération le projet pilote en cours de développement. Il n’est pas encore défini quelle part du salaire serait versée au prisonnier et quelle part servirait à payer ses frais.

"Le travail est une option, mais le détenu a deux grandes raisons d’opter pour le travail. La première est qu’il réduit sa peine. Tous les trois jours de travail, c’est un jour de moins en prison", explique-t-elle. "La seconde raison est qu’il perçoit un salaire, qui ne peut être inférieur au salaire minimum. Avec une partie de cet argent, il aidera à maintenir le système, en payant le logement et la nourriture, par exemple".

Pour Martha Seillier, en plus d’offrir aux détenus la possibilité de travailler et d’étudier, il est nécessaire de leur faire payer une partie des dépenses qu’ils génèrent pour les États. Une partie du salaire devrait "permettre de maintenir le système".

La Secrétaire spéciale estime que cette nouvelle orientation de la politique carcérale brésilienne permettrait de boucher les trous, creusés chaque année pour financer les prisons et permettre également aux prisonniers de gagner de l’argent, payer pour les frais qu’ils engendrent, le tout en échange d’un salaire minimum et de remises de peine.

Dans un entretien avec le portail brésilien d’information Uol , Martha Seillier, Secrétaire spéciale du programme de partenariats d’investissement du ministère de l’économie brésilien, a parlé de l’initiative, actuellement sur la table, de privatiser des prisons via des concessions cédées à des entreprises privées.

Pour remédier au problème de la surpopulation dans les prisons brésiliennes et lutter en même temps contre le coût élevé pour l’État, le gouvernement du président Jair Bolsonaro a un projet : la privatisation de ses unités carcérales. L’idée est que des entreprises achètent des concessions à l’Etat. Les détenus pourraient y travailler pour payer les frais engendrés par leur détention avec une partie de leurs salaires mais ils pourraient aussi en profiter pour réduire leur peine.

Par ailleurs, la Secrétaire spéciale estime que l’architecture de ces nouvelles prisons devrait prévoir la possibilité de créer des industries intégrées. "La logique est que cet investisseur privé conçoive l’infrastructure de la prison avec l’idée de coupler les industries à cette entreprise. Ces industries pourraient y rester pendant la durée du contrat de concession de la prison".

Selon Martha Seillier, le pourcentage de prisonniers qui peuvent travailler est aujourd’hui faible et est pratiquement limité à ceux qui sont en régime semi-ouvert. "Nous voulons atteindre l’autre catégorie de détenus, qui sont en régime fermé, qui ont un très faible accès au système de travail à l’intérieur". Ce plan permettrait donc aux entreprises d’exploiter une main-d’œuvre à bas prix et rendue probablement plus docile vu les remises de peines promises.

Le gouvernement s’efforce cependant de mettre sur papier deux nouvelles initiatives tests, à Santa Catarina et dans le Rio Grande do Sul. Les gouvernements des deux Etats ont déjà accordé des terrains pour la construction de nouvelles prisons. Ces lieux devraient servir de modèle pour étendre l’idée au reste du pays.

Des partenariats "public-privé" sur une durée de 35 ans

"C’est aujourd’hui le pire des mondes, et le modèle de partenariat "public-privé" peut aider à inverser ce scénario", a déclaré Martha Seillier, Secrétaire spéciale du programme de partenariat pour l’investissement (PP) du ministère de l’économie.

Mme Seillier estime que les contrats passés avec l’industrie dans les prisons publiques de Santa Catarina, ont fait preuve d’efficacité. "Ils ont conclu des contrats de cinq ans. Ils fabriquent des meubles, des jouets, des sièges en cuir, des robes de fête. C’est l’économie alliée à la transformation sociale".

Selon elle, l’idée de créer des partenariats public-privé pour les prisons visait initialement à combler le manque de places dans les prisons. "Au fil du temps et de la modélisation, nous avons compris que nous pouvons mettre en place une politique publique qui génère des revenus, des opportunités et réduit le coût pour l’État".

Elle a expliqué que ce nouveau type de centres pénitentiaires serait réalisé sur le modèle d’un partenariat "public-privé". Ainsi, le secteur privé pourrait exploiter des unités carcérales pendant une période de 35 ans.

Un aller sans retour

L’idée est donc que l’Etat mette aux enchères des concessions à des investisseurs privés. Ils pourraient ensuite exploiter ce système pendant 35 ans. "Nous avons déjà les deux pilotes au stade de l’étude de structuration et de faisabilité pour voir comment l’investisseur privé va rembourser sur les 35 ans", a déclaré Martha Seillier.

Selon elle, il y aura pour chaque concession une audition publique et des audits. "Nous pensons que la vente aux enchères pourrait avoir lieu l’année prochaine", a-t-elle déclaré. Selon la Secrétaire spéciale, malgré la grande complexité de la réglementation, si les modèles sont couronnés de succès, ce sera "un aller sans retour".