Brésil: un parc hôpital vient au secours des animaux victimes des incendies

Les incendies qui ravagent en ce moment l’Amazonie ont aussi des conséquences sur les animaux. Ils perdent leur habitat, au pire ils sont brûlés. La forêt c’est 1500 espèces différentes d’oiseaux, 500 espèces de mammifères, 550 espèces de reptiles. Pour leur venir en aide une unité spéciale de l’armée brésilienne existe. Elle forme des guerriers de la jungle pour lutter notamment contre les trafics et autres braconnages.

Rescapée des flammes, une petite tortue terrestre, de 12 kg carapace comprise, devrait s’en sortir avec une piqûre de vitamines et une bonne crème réparatrice. Le lieutenant Renan Mori, chirurgien vétérinaire, explique : "Les paresseux, les tortues sont des animaux lents qui ne sont pas capables de s’échapper d’un incendie. Nous prodiguons les premiers secours à ces animaux ensuite ils restent chez nous et ensuite quand l’animal est bien, en condition de retourner dans son habitat à l’état libre, c’est un organisme officiel qui s’en charge. "

Un tapir issu d’un élevage illégal dans lequel il n’y avait pas assez à manger pour tout le monde reprend des forces, sous l’œil du Colonel Mario Brayner, commandant de la base : "Ici nous faisons en sorte de mettre en valeur la force de combat. Quand nous formons des guerriers de la forêt, ils retournent Ensuite dans leur unité pour former leurs troupes et ses troupes vont combattre les crimes aux frontières. Et cela comprend la lutte contre le narcotrafic, le trafic illégal d’armes, le trafic du bois et le trafic illégal d’animaux. "

Le parc hôpital pour animaux est ouvert au public. Il accueille 180 pensionnaires et 43 espèces différentes.