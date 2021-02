Brésil : un député bolsonariste arrêté car il souhaitait "tabasser dans la rue" des juges de la Cour suprême

Polícia federal na minha casa neste exato momento com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes.

"Juge Moraes, je veux que tu saches que tu te mêles à un combat que tu ne peux pas gagner. Ça ne sert à rien d’essayer de me faire taire", a-t-il ajouté.

La Chambre des députés doit décider prochainement si le parlementaire doit rester ou non en prison.

Dans la vidéo en question, truffée d’insultes et de termes orduriers, Daniel Silveira dit avoir "imaginé plusieurs fois" les juges de la Cour suprême en train de "se faire tabasser dans la rue".

Il fait également l’éloge de la dictature militaire (1964-1985), dont le président Bolsonaro est aussi un fervent admirateur, déclarant que les magistrats de la plus haute juridiction du pays "ne servent à rien" et "devraient être destitués".

Cela fait déjà plusieurs mois que des partisans extrémistes de Bolsonaro défendent lors de manifestations la suppression de la Cour suprême, qu’ils voient comme une entrave à la mise en œuvre de la politique du chef de l’État.

La haute cour a ouvert l’an dernier une enquête sur l’organisation et le financement de ces manifestations "antidémocratiques" qui s’attaquent au judiciaire et au législatif, et Daniel Silveira faisait partie des personnalités visées.

En 2018, alors qu’il était en campagne électorale à Rio, M. Silveira avait brisé en public une plaque de rue au nom de Marielle Franco, conseillère municipale de gauche dont l’assassinat quelques mois plus tôt avait provoqué une immense indignation au Brésil.