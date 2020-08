Brésil : record d’incendies en juillet au Pantanal, l’un des principaux sanctuaires de biodiversité au monde

Le Pantanal brésilien, l’un des principaux sanctuaires de biodiversité au monde, a connu son pire mois de juillet pour les incendies, une situation dramatique qui a amené le gouvernement à déployer l’armée pour tenter d’éteindre le feu.

Les données satellite disponibles vendredi sur le site de l’Institut national des recherches spatiales (INPE) font état de 1669 foyers, trois fois plus qu’en juillet 2019, du jamais vu depuis que ces statistiques ont commencé à être comptabilisées, en 1998.

Le record précédent datait de juillet 2005, avec 1259 foyers repérés. Pour les sept premiers mois de 2020, le total s’élève à 4203 foyers, trois fois plus que l’an dernier sur la même période. Et l’année 2019 dans sa totalité avait déjà été particulièrement dévastatrice, avec six fois plus d’incendies qu’en 2018.