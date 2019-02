Brésil: "Que restera-t-il demain de la liberté d'enseigner"?

Au Brésil, cela fait deux mois que Jaïr Bolsonaro a prêté serment en tant que Président. Un de ses projets actuels est de s'attaquer au système scolaire brésilien. D'après un projet de loi intitulé "école sans parti", le Président souhaite priver les enseignants de leur autorité en leur imposant la neutralité et en leur interdisant de contredire les familles des élèves dans leur éducation morale, sexuelle et religieuse. L'article 7 de de la dernière mouture de ce projet de loi va même encore plus loin, puisqu'il incite les élèves à enregistrer et filmer leurs professeurs pendant leurs cours. Dans les établissement scolaires, la situation est donc tendue.

La liberté d'enseigner menacée

Les enseignants brésiliens craignent pour leur liberté d'enseigner, comme en atteste ce témoignage d'un professeur, Eduardo, et recueilli par notre collègue, Eric Destiné, de retour de Rio de Janeiro: " Aujourd'hui, on sait que le smartphone est une arme, mais ce qui est enregistré dessus peut ensuite être diffusé sur les réseaux sociaux. L'idée de cette loi, selon moi, c'est d'intimider les professeurs et donc même si juste un élève sur une classe de 35 fait cela, cela porte préjudice à la relation de confiance qui doit lier les élèves et le professeur dans le cadre d'un cours spécifique". Or, pour les enseignants brésiliens, cette relation de confiance est déterminante. Difficile d'imaginer une école sans confiance, d'autant plus que si ce projet est un jour approuvé, il pourrait y avoir des sanctions disciplinaires ou pénales.

" Le problème aujourd'hui dans les écoles au Brésil, c'est l'endoctrinement politique"

Un point de vue qui n'est pas partagé par l'ensemble de la population brésilienne. Certains parents d'élèves parlent ainsi d'endoctrinement politique pour qualifier l'attitude des enseignants." Certains professeurs n'entrent pas dans la salle de cours pour enseigner le portugais, les mathématiques et l'histoire ou la géographie. Ils veulent parler de politique, mais en endoctrinant les enfants. Ils prennent possession du cerveau des enfants pour qu'ils pensent seulement ce que les professeurs veulent qu'ils pensent" affirment Marie-Agnès, mère de famille, au micro d'Eric Destiné. Pour affirmer ces dires, elle s'appuie sur des témoignages d'élèves qui viennent leur rapporter des situations qu'ils trouvent bizarres".

Enfin, ce projet de loi pose également un autre problème. " Comment demain enseigner l'histoire du Brésil dans les salles de classe? Parler de la période de la dictature militaire? Au Brésil, cette période est perçue par certains comme une période positive, e par d'autres, comme une période extrêmement négative. Comment parler de cela si chaque mot peut être interprété comme de l'endoctrinement?" s'interroge notre journaliste, Eric Destiné. "En attendant, il y a donc de la crispation dans les salles de classe. " Certains professeurs nous ont avoué qu'ils préféraient s'autocensurer sur certains sujets plutôt que de prendre le risque de s'attirer les foudres des partisans de ce projet de loi "école sans parti" ajoute notre collège journaliste. Que restera-t-il donc de la liberté d'enseignement au Brésil, demain ? La question est plus que jamais posée dans le plus grand pays d'Amérique Latine.