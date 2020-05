Brésil, Pérou, Equateur: l'Amérique latine se prépare à un pic de contaminations au coronavirus

L’Amérique latine a dépassé ce mercredi le seuil des 15.000 décès. L’épidémie devrait encore s'intensifier dans les prochains jours selon les experts.

Une transmission du virus très élevée

"Au Brésil, en Équateur, au Pérou, au Chili et au Mexique, nous voyons le nombre de cas doubler en quatre jours voire moins. C’est un indicateur préoccupant qui nous dit que la transmission est encore très élevée dans ces pays", expliquait inquiète la Directrice de l’Organisation panaméricaine de la Santé, Carissa F. Etienne, ce mardi.

Après le Brésil (7921 décès et 114.715 contaminations), les pays les plus touchés sont le Mexique (2271 et 24.905), le Pérou (1500 et 51.189) et l’Equateur (1569 et 32.000). Certains observateurs estiment que ces chiffres sont largement sous-estimés.

Brésil :

Le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le virus. Il compte près de 100.000 cas de covid-19 et plus de 7921 décès.