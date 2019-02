Brésil : ouverture de la 1re session parlementaire de l’ère Bolsonaro

Le parlement issu des élections d’octobre est entré en fonction vendredi à Brasilia, atomisé avec une trentaine de partis, pour une législature dont le président d’extrême droite Jair Bolsonaro espère qu’elle permettra de mettre en œuvre des réformes radicales.

Les 513 députés de la Chambre ont été intronisés vendredi matin et devaient suivre les 81 sénateurs, avant que vers 18h00 (21h00 HB) ne commence l’élection des présidents des deux chambres.

Le renouvellement de la totalité de la Chambre et des deux tiers du Sénat a provoqué une importante reconfiguration d’un Parlement décrédibilisé par les scandales de corruption et dominé par les grands partis traditionnels de la droite et du centre.

Les deux plus grands partis de la Chambre désormais, avec 55 députés chacun, sont le Parti Social Libéral (PSL) de Jair Bolsonaro, qui ne disposait que de six sièges avant les législatives, et le Parti des Travailleurs (PT, gauche) qui en avait 61.

Le chef historique du PT, l’ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, purge depuis avril une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment.

Le PSL, qui n’a par ailleurs que quatre sénateurs, devra nouer des alliances pour pouvoir gouverner.

Jair Bolsonaro peut déjà compter au Parlement sur le soutien des « BBB », ces trois puissants lobbys ultra-conservateurs qui ont joué un rôle essentiel dans son élection : le lobby de l’agroalimentaire (« bœuf »), le lobby pro-armes (« balles ») et celui des églises évangéliques (« bible »).

Les analystes calculent généralement que le président entré en fonction le 1er janvier pourra ainsi compter sur le soutien de quelque 300 députés, un chiffre proche des 308 voix nécessaires pour tout amendement constitutionnel. Il en faudra un par exemple pour une cruciale réforme des retraites.

Au Sénat, au moins 33 des 81 sénateurs devraient apporter leur appui aux réformes du nouveau gouvernement constitué en bonne part d’ultra-libéraux et d’anciens militaires.

Les marchés ont salué avec euphorie l’élection de Jair Bolsonaro, qui veut créer un choc libéral pour une économie atone, sous la houlette de son « Chicago boy », le super-ministre de l’Economie Paulo Guedes. Début janvier, la Bourse de Sao Paulo a volé de record en record.

Mais pour continuer de jouir du soutien des investisseurs, le gouvernement va devoir s’atteler très vite à l’épineuse réforme des retraites, aux privatisations et alléger le poids de l’Etat pour réduire une dette qui a atteint plus de 76% du PIB en décembre.

Le président d’extrême droite compte aussi faire avancer la lutte anticorruption et la libéralisation du port d’armes dans l’un des pays les plus violents au monde.

Et il n’a pas fait mystère de sa volonté de revenir sur des réformes sociétales mises en œuvre par la gauche lors de ses 13 années au pouvoir (2003-2016).