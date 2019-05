Brésil: les policiers sont chargés de faire respecter la discipline dans les écoles

Améliorer l'enseignement (63ème sur 72 selon le classement OCDE), c'était une promesse de campagne faite par le président brésilien Jair Bolsonaro. Et pour lui, cela passe par un sérieux tour de vis disciplinaire, qui se fait grâce à la présence de policiers dans les écoles, où sont désormais bannis shorts, casquettes, vernis à ongle trop flashy ou encore boucles d'oreilles pour les garçons.

Dans cette école officielle de Brasilia, l'entrée des élèves se fait désormais sous l'œil attentif de policiers, armés et très vigilants, notamment à la manière dont sont habillés les garçons et les filles. L'une d'entre elles a eu la mauvaise idée de retrousser son pantalon. Et le fait qu'il soit kaki n'y change rien, les règles vestimentaires ont été drastiquement revues. "Les élèves masculins ne peuvent pas entrer à l'école s'ils portent une casquette ou une boucle d'oreille. Les filles peuvent avoir des boucles d'oreilles à condition que ce soit discret. Nous leur apprenons d'autres nouvelles règles au fur et à mesure", explique un policier.

Parmi ces nouvelles règles, il y a le rang que doivent à présent former les élèves dans le gymnase. Les policiers ont beau s'appeler officiellement des moniteurs, on n'est pas très éloigné du garde à vous militaire. L'hymne national est alors écouté avec respect.

"Ce modèle d'école supprime notre personnalité"

Précision importante, les "policiers/moniteurs" ne sont là que pour s'occuper de la discipline. L'enseignement reste l'apanage des professeurs. "Ce modèle d'école supprime notre personnalité. Nous devons tous avoir les cheveux courts, ça pose un problème aux jeunes afros, les boucles d'oreilles sont interdites pour les garçons, nos vêtements ne sont plus admis, on doit tous porter le même tee-shirt blanc. Cela nous enlève notre liberté, notre personnalité" se plaint un élève.

Mais si les jeunes ne sont pas enthousiastes, les parents, eux, semblent plutôt contents. Il faut dire qu'avant d'être implanté dans l'école, ce nouveau modèle a dû être approuvé par une majorité de professeurs, du personnel de l'école et des parents.

"Aujourd'hui, je constate que son attitude à l'école, à la maison, et son intérêt pour apprendre sont différents de l'époque où il était dans son autre école, où il se disait que rien ne pouvait lui arriver, ce qui n'est plus le cas ici", témoigne une mère de famille.

A Brasília, seules 4 écoles ont pour l'instant adopté le nouveau modèle. Les autorités de la capitale fédérale en espèrent 200 en 2022. Quant à savoir si cela permet d'améliorer le niveau des élèves, il faudra sans doute quelques années.