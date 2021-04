Brésil : les patients COVID-19 de moins de 40 ans désormais majoritaires en soins intensifs

Ce sont les médecins intensivistes brésiliens qui l'ont révélé dans une étude en cours: les patients de moins de 40 ans hospitalisés dans des unités de soins intensifs sont désormais au nombre de 11.000 pour le pays. Depuis le mois de mars, ils sont même devenus majoritaires dans ces unités (52,2%).

A titre de comparaison, ils n'étaient que 14,6% au début de l'épidémie il y a un an. Le docteur Ederlon Rezende, coordinateur de l'étude, attire l'attention:

Cette population ne contractait auparavant qu'une forme moins grave de la maladie et n'avait pas besoin de soins intensifs. (...) Une telle hausse pour ce groupe d'âge est très significative.

En revanche, les personnes âgées de 80 ans et plus ne représentent plus que 7,8% des hospitalisations en soins intensifs. La plupart d'entre elles sont désormais vaccinées.