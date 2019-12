Brésil: la BR163, cette autoroute qui détruit l'Amazonie, jour après jour

Après les incendies dévastateurs de l’été dernier, la forêt amazonienne semble retrouver son calme. Mais, Jair Bolsonaro, le président populiste brésilien, n’a pas changé de cap. Développer économiquement le poumon vert de la planète reste une priorité.

C’est pourquoi il s'attaque à renforcer le rôle joué par la BR163, cette autoroute reliant le nord du Brésil au sud, et qui traverse l’Amazonie. Longue de 4476 kilomètres, cette route est empruntée par des milliers de poids lourds tous les jours. Elle a été construite dans les années 70, pendant la dictature militaire, afin de développer économiquement l’Amazonie et ses zones reculées. Mais, c’est aussi une voie qui détruit la forêt tropicale. "La logique est de déboiser, de mettre le feu, puis de planter du soja, du maïs ou d’autres choses du genre dans la région. Donc, l’impact pour les agriculteurs et pour les gens qui vivent de ressources de la terre comme les indigènes est grave. Cette population vit de l’agriculture et des ressources de la terre, mais elles disparaissent", souligne le leader du syndicat des travailleurs ruraux et des petits agriculteurs de Santa, Manoel Edivaldo Santos Matos.

La BR163, une force économique de premier plan pour Bolsonaro

Aujourd’hui, le président brésilien veut accentuer cet axe, et en faire une force économique de premier plan. Pour ce faire, il encourage le goudronnage des voies, afin de réduire les coûts du transport pour les cultivateurs qui exporteront davantage, et la construction de terminaux fluviaux, ainsi que d’un chemin de fer, pour 3 milliards de dollars. Selon Paulo Bezerra, membre de la tribu des Munduruku, le gouvernement brésilien est en train de détruire la nature. "Les animaux n’ont rien à manger. Les jaguars sont toujours près de notre ferme. Les animaux de la forêt recherchent des fruits, tout ce qu’il y a dans notre ferme parce que la forêt est détruite", affirme-t-il.

Dans le camp des partisans du président, Jaïr Bolsonaro, ce projet ne comporte aucun inconvénient. Ils vont même un cran plus loin, et avancent que le développement de cette autoroute traversant la forêt amazonienne créerait des emplois. " Il n’y a pas de déforestation pour planter du soja. Nous profitons des pâturages dégradés pour planter du soja, de façon à ce que ça fonctionne bien d’un point de vue logistique", affirme le directeur exécutif du groupe de transport du soja et du maïs, "Pro-logistica". "Pour déboiser des milliers d’hectares, il y a deux ou trois personnes. Pour planter, il y a aussi deux ou trois personnes. C’est la machine qui fait le travail ! Donc, l’agroalimentaire ne crée pas d’emplois. Si au moins, c’était pour nourrir notre pays, mais cela part dans d’autres grands pays et la pauvreté reste ici", déclare cet habitant de Belterra, une localité située en bordure de l’Amazonie.

L’Amazonie aspire le carbone de l’air et permet d’arrêter le changement climatique. Mais, elle a déjà perdu 20% de sa forêt d’origine.