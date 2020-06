Brésil : l’armée envoyée en Amazonie pour soigner les populations indigènes

Plus

La pandémie de coronavirus continue de se répandre fortement au Brésil, pourtant le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle et le déconfinement se poursuit progressivement dans la plupart des Etats. Dans les zones reculées, où les moyens de transport ne sont pas légion, des équipes militaires médicales vont à la rencontre des " oubliés " du système.

Après avoir longuement navigué sur la rivière Jabari, les soldats arrivent sur le territoire des Mayuruna. Après avoir salué et discuté avec le chef de la tribu, le personnel médical installe son dispensaire provisoire. Médecins et infirmiers ne sont pas là que pour le Covid19. Ils soignent toutes les pathologies. Il faut dire qu’ici, on voit rarement un docteur. "Il s’agit d’une population indigène qui n’a aucun cas de Covid-19 " raconte le docteur Dalton Muniz Santos. " Nous répondons aux besoins en pédiatrie, gynécologie, orthopédie, chirurgie et clinique médicale. Tout ce dont nous avons besoin pour établir un diagnostic et fournir le meilleur traitement possible." Une présence très appréciée par les villageois. Reculés, ils n’en sont pas moins conscients de la pandémie qui touche leur pays. "Il est difficile pour nous d’éviter le contact avec d’autres personnes, beaucoup de gens passent par la frontière " explique Bene, membre de la tribu. Mais j’ai donné l’ordre aux gens de ne pas partir dans d’autres communautés et de ne pas recevoir des gens extérieurs au village. Résultat nous vivons, sans parler à personne."

Un million de cas

Mardi soir, le dernier bilan officiel du ministère de la Santé faisait état de plus de 45.000 décès et d’un nouveau record de contaminations en 24 heures, avec 34.918 nouveaux cas confirmés. Le total de contaminations (923.189) devrait ainsi atteindre le million avant la fin de la semaine, dans ce pays de 212 millions d’habitants, le 2e le plus touché au monde derrière les Etats-Unis. Cela n’a pas empêché le général Walter Braga Netto, chef du gouvernement, d’afficher son optimisme. "Nous nous solidarisons avec les familles endeuillées, la crise est là, mais elle est gérée", a-t-il affirmé mardi lors d’une visioconférence organisée par l’association des Commerçants de Rio de Janeiro. Il a notamment mis en avant le fait qu’au regard de sa grande population, le taux de 212 morts par million d’habitants du Brésil demeurait bien plus faible que celui de pays comme le Royaume-Uni (620) ou l’Espagne (580).

Si l’on considère la moyenne hebdomadaire, cela fait trois semaines que le nombre moyen de morts par jour s’est stabilisé sous la barre des 1000, après une augmentation constante de la courbe des décès. À Rio, le plan de reprise des activités est entré mercredi dans sa deuxième phase, avec la réouverture de certains commerces, mais aussi l’autorisation de la reprise du championnat local de football, avec un premier match déjà programmé jeudi. Dans l’Etat de Rio, où près de 8000 personnes sont mortes de Covid-19, si la situation s’améliore dans la capitale, elle continue en revanche à être préoccupante dans les autres villes, notamment à l’intérieur des terres.

Les régions pauvres les plus touchées

Ce schéma se reproduit dans la plupart des Etats du Brésil, notamment celui de Sao Paulo, le plus peuplé et le plus touché du pays, qui a battu mercredi un nouveau record de décès enregistrés en 24 heures, 389, pour un total de 11.521. Le virus continue de faire des ravages dans les régions pauvres du Nord-est, où les gouverneurs des Etats sont parfois obligés de durcir les mesures de confinement qu’ils avaient prévu d’assouplir. C’est le cas par exemple du Rio Grande do Norte, qui a reporté au 24 juin une réouverture graduelle des commerces prévue ce mercredi, en raison d’une occupation de 99% des lits de soins intensifs.

La situation s’est en revanche améliorée à Manaus (nord), où elle était cauchemardesque il y a quelques semaines. La fosse commune ouverte dans le principal cimetière local n’est plus utilisée depuis mercredi, le nombre de corps à enterrer étant revenu à la moyenne d’avant la pandémie, une trentaine par jour, contre une centaine en avril.

Si les autorités se montrent rassurantes et relancent l’économie, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le bureau de l’Organisation mondiale de la santé pour les Amériques, a de nouveau exprimé sa préoccupation au sujet de la situation dans le pays. "Le Brésil compte 23% de tous les cas et 21% de tous les décès dans notre région (des Amériques). Et nous ne voyons pas de ralentissement de la contamination. Il en va de même dans presque tous les pays d’Amérique latine et certains dans les Caraïbes sont en augmentation ", a déclaré Carissa Etienne, directrice de l’OPS, lors d’une conférence de presse à Washington. Le Brésil a eu du mal à établir une stratégie pour lutter contre le virus. Le président Jair Bolsonaro, qui a comparé le virus à une "petite grippe", a rejeté les mesures de confinement mises en œuvre par les autorités étatiques et locales. Le leader d’extrême droite soutient que l’incidence économique de telles mesures peut être pire que le virus et a vanté des médicaments comme la chloroquine et l’hydroxychloroquine, malgré le manque de soutien scientifique pour leur efficacité contre Covid-19.

Une deuxième vague ?

Le "danger" de voir une deuxième vague d’épidémie de Covid-19 frapper l’Europe vient "beaucoup plus" de sa flambée en Amérique du Sud que des nouveaux foyers apparus récemment en Chine, a estimé jeudi un membre du Conseil scientifique français Bruno Lina, à l’Assemblée nationale.

"C’est beaucoup plus là que se trouve le danger actuellement", a déclaré le virologue devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus.

L’apparition, ces derniers jours, de plusieurs foyers de coronavirus à Pékin suscite des inquiétudes sur les risques d’une nouvelle propagation de la maladie dans le pays où elle était apparue en décembre.





"Le conseil scientifique considère que, compte tenu de ce qu’il se passe en Amérique du Sud, le risque d’une vraie deuxième vague venant de l’hémisphère sud fin octobre, en novembre ou en décembre, est un risque qui doit être considéré", a de son côté souligné le docteur Jean-François Delfraissy.

Le conseil scientifique a publié le 5 juin un avis estimant que le scénario d’une "épidémie sous contrôle" dans les prochains mois était le plus probable, mais que les pouvoirs publics devaient se préparer activement pour anticiper des scénarios plus défavorables, pour "ne pas se retrouver dans la situation vécue le 12 mars" où le confinement était devenu inévitable, a rappelé son président devant les députés.