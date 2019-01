Brésil: Jair Bolsonaro, premier président élu d'extrême droite, officiellement investi ce 1er janvier

Jair Bolsonaro a été intronisé mardi président du Brésil lors d'une cérémonie officielle à Brasilia, plus de deux mois après avoir remporté l'élection avec un programme d'extrême droite face à la gauche, à l'issue d'une campagne qui a divisé les Brésiliens.

L'acte qui a fait de Jair Bolsonaro le 38e président du Brésil a été paraphé vers 15H00 heure locale dans l'hémicycle de la Chambre des députés, où il a signé le registre officiel, un petit livre vert, comme tous les chefs de l'Etat brésilien avant lui. Le président a prêté serment et s'est engagé à "défendre et appliquer la Constitution" tout en oeuvrant pour "l'Union, l'intégrité et l'indépendance du Brésil".

Peu d'invités parmi les dirigeants

Le moment le plus attendu est la montée de la rampe du Palais du Planalto, où il recevra des mains de Michel Temer l'écharpe présidentielle, une pièce de soie jaune et verte, sertie d'or et de diamants. L'un des rares dirigeants étrangers invités à Brasilia est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont Brasilia souhaite se rapprocher, de même que le Premier ministre hongrois ultra-conservateur Viktor Orban.

À l’entame de sa présidence, Jair Bolsonaro divise profondément la société brésilienne. Celui qui a remporté haut la main le scrutin d’octobre dernier (55% des voix) a su profiter des opportunités : économie au plus bas, illégitimité de Lula, méfiance les politiciens. Cependant, à quelques heures de prêter serment, Bolsonaro arrivera-t-il à ressembler les Brésiliens autour de sa présidence ? Pour le savoir, revenons sur les principales polémiques qui entourent le futur président du Brésil pour ces 4 prochaines années.