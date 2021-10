Brésil: Facebook retire une vidéo où le président Bolsonaro lie vaccin anti-Covid et sida

Facebook a retiré de la plateforme une vidéo dans laquelle le président brésilien Jair Bolsonaro citait une fausse information associant la vaccination contre le Covid-19 au sida.

Lors de son dernier direct hebdomadaire sur Facebook, jeudi, Bolsonaro avait relayé les informations d'un article selon lequel des rapports officiels du gouvernement britannique montreraient que les personnes ayant reçu les deux doses de vaccin anti- Covid pourraient "développer le syndrome d'immunodéficience acquise (sida)". "Je vous recommande la lecture de cet article. Je ne vais pas le lire ici parce que je risque d'avoir de problèmes avec mon direct (sur Facebook)", avait-il déclaré, semblant anticiper la possible suppression de ce contenu par le réseau social.

En mars, Facebook avait déjà retiré une vidéo dans laquelle on pouvait voir Jair Bolsonaro provoquer un rassemblement en pleine deuxième vague de contaminations au Brésil, avec plus de 2.500 morts en moyenne par jour. Mais c'est la première fois qu'un de ses directs hebdomadaires du jeudi est affecté par une telle mesure. Les informations de l'article en question sur les vaccins et le sida ont été démenties par le gouvernement britannique auprès d'AFP factuel, le service de fact-checking de l'Agence France Press.

Déclarations controversées

La Société brésilienne d'infectiologie avait émis samedi un communiqué dans lequel elle assurait qu'il n'y avait "aucun lien connu entre des vaccins anti-Covid et le syndrome d'immunodéficience acquise". La vidéo du direct hebdomadaire de jeudi dernier du président brésilien n'était plus disponible dimanche soir sur Facebook ni sur Instagram, autre réseau social du même groupe. "Notre politique ne permet pas (la publication d') affirmations selon lesquelles les vaccins anti-Covid entraîneraient la mort ou de graves problèmes de santé", a expliqué une porte-parole de Facebook.

►►► À lire aussi : Brésil: Jair Bolsonaro limite la modération sur les réseaux sociaux et parle de "censure"

La présidence brésilienne n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP sur le sujet. Le président d'extrême droite a multiplié les déclarations controversées sur les vaccins, allant jusqu'à affirmer, l'an dernier, que celui de Pfizer pourrait "transformer (les gens) en crocodile".

Le chef de l'État a longtemps dit qu'il serait "le dernier Brésilien" à être immunisé, avant d'annoncer récemment qu'il avait totalement renoncé à se faire vacciner. Une commission d'enquête parlementaire du Sénat a demandé la semaine dernière l'inculpation de M. Bolsonaro pour sa politique jugée "irresponsable" lors de la crise sanitaire, l'incriminant notamment pour les retards dans l'acquisition de vaccins et la dissémination de fausses informations sur la pandémie.